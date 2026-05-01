Andreozzi va por la gloria en Madrid: el triunfo que lo deja a un paso de los 10 mejores del mundo

En un duelo de altísima intensidad disputado en el Arantxa Sánchez Stadium, la clave estuvo en la efectividad. Andreozzi y Guinard supieron sufrir en el inicio, salvando un punto de quiebre prematuro, para luego facturar en su primera oportunidad y ponerse 3-1 arriba. Esa ventaja mínima fue defendida con uñas y dientes ante una de las mejores parejas del circuito, cerrando el primer set por 6-4.