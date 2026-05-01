De Tucumán al infinito (y más allá): el camino de Pamela hacia el espacio

“Sistemas humanos”

Pamela explica que el “AST501” no es un “curso de astronautas” en el sentido clásico, sino un entrenamiento intensivo que busca acercar a científicos, ingenieros y profesionales al tipo de operaciones, pensamiento y toma de decisiones que requiere el trabajo en entornos espaciales. Está diseñado para entender cómo se ejecuta ciencia en condiciones extremas: con restricciones, en equipo, bajo presión y con protocolos muy estrictos. En esencia, te entrena para pensar como alguien que trabaja en una misión, donde no se trata solo de lo físico sino de aprender a operar sistemas, coordinar equipos e interpretar datos en condiciones no ideales. Cuenta que este entrenamiento es clave porque no alcanza con diseñar experimentos o modelos desde la Tierra, tenés que entender cómo esos sistemas funcionan en campo y qué limitaciones reales tienen. Es decir, que conecta la teoría con la realidad. “Te hace pensar: ¿esto que estoy diseñando realmente se puede ejecutar allá? Esa pregunta cambia todo”, remarca.