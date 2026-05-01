Donal Trump vuelve a tensar el comercio global con nuevos aranceles a Europa

El mandatario celebró que "¡nunca antes se había visto nada igual a lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos!", en referencia a los compromisos de inversión de los países con los que Washington ha cerrado acuerdos comerciales en busca de una rebaja de los llamados aranceles "recíprocos" impuestos por el republicano, consignó la cadena DW, con base en informaciones de agencias internacionales.