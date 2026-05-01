Donal Trump vuelve a tensar el comercio global con nuevos aranceles a Europa

Resumen para apurados
- Donald Trump anunció este viernes que aumentará al 25% los aranceles a vehículos de la Unión Europea la próxima semana por incumplimientos en el acuerdo comercial bilateral.
- La medida surge ante la falta de ratificación del pacto en Bruselas. Trump busca incentivar inversiones por 100.000 millones de dólares en plantas automotrices dentro de EE.UU.
- El anuncio tensa el comercio global y enfrenta trabas legales tras fallos de la Corte Suprema. El futuro dependerá de la extensión legislativa del marco arancelario en julio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que la próxima semana aumentará los aranceles sobre los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea (UE).
"Dado que la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial que acordamos plenamente, la próxima semana aumentaré los aranceles que se aplican a la Unión Europea por los automóviles y camiones que entran a Estados Unidos. El arancel se incrementará al 25%", escribió Trump en un mensaje su plataforma Truth Social.
El pacto comercial al que se refiere Trump aún está pendiente de ratificación por parte de Bruselas, después de que el Parlamento Europeo haya pedido una serie de salvaguardas que permitan suspender su implementación si Trump amenaza con nuevos aranceles al bloque comunitario o pone en riesgo su integridad territorial, como ocurrió en enero durante la crisis diplomática por el control de la isla de Groenlandia.
Inversiones en plantas en EEUU
Trump insistió en que "queda plenamente entendido y acordado que, si fabrican los automóviles y camiones en plantas ubicadas en los Estados Unidos, no se aplicará ningún arancel". "Actualmente hay muchas plantas de automóviles y camiones en construcción, con una inversión superior a los 100.000 millones de dólares; una cifra récord en la historia de la fabricación de vehículos. Estas plantas, dotadas de trabajadores estadounidenses, abrirán sus puertas muy pronto", agregó.
El mandatario celebró que "¡nunca antes se había visto nada igual a lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos!", en referencia a los compromisos de inversión de los países con los que Washington ha cerrado acuerdos comerciales en busca de una rebaja de los llamados aranceles "recíprocos" impuestos por el republicano, consignó la cadena DW, con base en informaciones de agencias internacionales.
No está claro cómo Trump elevará los aranceles a la UE, después de que la Corte Suprema invalidara en febrero gran parte de los gravámenes del magnate, desmontando el esquema arancelario utilizado por el presidente en su guerra comercial contra los socios comerciales de Estados Unidos. Tras este revés, el estadounidense impuso un nuevo arancel global temporal del 10 % bajo un nuevo marco legal, que teóricamente deberá ser extendido por el Congreso en julio.