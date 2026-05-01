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Aruba, la joya del Caribe que seduce a los tucumanos: ¿Por qué se puso de moda?

El auge de nuevas conexiones aéreas desde el norte, precios competitivos y playas libres de sargazo impulsan el crecimiento de este destino que combina relax y experiencias fuera del circuito tradicional del all inclusive.

EN UN DESTINO EXÓTICO. Aruba sorprende con este imponente destino. / UNSPLASH EN UN DESTINO EXÓTICO. Aruba sorprende con este imponente destino. / UNSPLASH
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Viajeros de Tucumán eligen cada vez más a Aruba como destino turístico clave este año por su nueva conectividad aérea vía Panamá y sus playas libres de sargazo y huracanes.
  • Desde septiembre, hay tres frecuencias semanales a Panamá que facilitan el acceso. La oferta varió de hoteles 'all inclusive' a opciones con desayuno, permitiendo explorar la isla.
  • La consolidación de Aruba como destino accesible desde el norte argentino diversifica el turismo regional y posiciona a la isla como una opción competitiva frente a destinos clásicos.
Resumen generado con IA

Aruba dejó de ser un destino lejano y exclusivo para transformarse en una de las opciones más atractivas del Caribe para los viajeros tucumanos. En el último tiempo, la isla ganó protagonismo gracias a una combinación de factores que van desde una mayor conectividad aérea hasta una propuesta turística flexible y paisajes que se mantienen prácticamente intactos.

“Es un destino que resurgió nuevamente, sobre todo en el norte del país, con las conexiones y la inversión de las aerolíneas”, le dijo a LA GACETA Franco Ponce, CEO y fundador de Alas Turismo. Según detalló, uno de los puntos importantes es la posibilidad de volar desde Tucumán con escalas simples. “Desde septiembre del año pasado hay tres frecuencias semanales hacia Panamá y desde ahí se conecta con todo el Caribe, incluyendo Aruba”.

La accesibilidad también juega un rol central. “Para ser un destino top del Caribe, es bastante accesible”, señaló Ponce, quien agregó que la variedad de opciones de alojamiento permite adaptar el viaje a distintos presupuestos. “Aruba está apuntando a que no sea solo all inclusive, sino también a hoteles con desayuno o media pensión”, indicó.

En ese sentido, el especialista recomendó no limitar la experiencia al hotel. “No es un lugar para quedarse atado a un all inclusive. Es una isla de apenas 32 kilómetros que vale la pena recorrer. Tiene restaurantes sobre el mar, cenas en la playa y propuestas muy auténticas”.

Otro de los factores que explican el auge del destino es la calidad de sus playas. A diferencia de otros puntos del Caribe, Aruba se encuentra fuera del cinturón de huracanes y no sufre el impacto del sargazo. “Eso garantiza playas limpias, con ese paisaje paradisíaco que todos buscan”.

Además, el perfil del destino lo vuelve especialmente atractivo para ciertos públicos. “Lo recomiendo más para parejas y familias. No tiene una vida nocturna intensa, es un lugar tranquilo, ideal para descansar”, explicó.

La cercanía con Curazao también suma valor a la experiencia. “Se puede combinar fácilmente, están a 30 minutos de vuelo y hay muchas frecuencias diarias. Es una muy buena opción hacer unos días en cada isla”, cerró.

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