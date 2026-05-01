Aruba, la joya del Caribe que seduce a los tucumanos: ¿Por qué se puso de moda?

“Es un destino que resurgió nuevamente, sobre todo en el norte del país, con las conexiones y la inversión de las aerolíneas”, le dijo a LA GACETA Franco Ponce, CEO y fundador de Alas Turismo. Según detalló, uno de los puntos importantes es la posibilidad de volar desde Tucumán con escalas simples. “Desde septiembre del año pasado hay tres frecuencias semanales hacia Panamá y desde ahí se conecta con todo el Caribe, incluyendo Aruba”.