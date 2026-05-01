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Se reactiva Volver al Trabajo: ¿quiénes volverán a cobrar el programa y de cuánto es el monto?

Una medida cautelar obliga al Ministerio de Capital Humano a restablecer los cobros de Volver al Trabajo, una política de ayuda para personas desocupadas.

La Justicia ordenó reactivar Volver al Trabajo La Justicia ordenó reactivar Volver al Trabajo Todo Jujuy
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Juzgado Federal de Campana ordenó al Ministerio de Capital Humano reactivar los pagos del programa Volver al Trabajo para 900.000 beneficiarios tras un reclamo judicial.
  • La medida surge por un reclamo de ex titulares ante la suspensión del beneficio de $78.000 mensuales. El Gobierno buscaba reemplazar este esquema por vouchers de capacitación.
  • Este fallo judicial frena la reestructuración de planes sociales de Sandra Pettovello y obliga a cumplir pagos bajo apercibimiento de sanciones económicas al Ministerio.
Resumen generado con IA

El programa Volver al Trabajo deberá continuar vigente luego de una decisión judicial que obligó al Ministerio de Capital Humano a restablecer los pagos para cientos de miles de beneficiarios.

La medida fue tomada por el Juzgado Federal de Campana, que hizo lugar a un reclamo presentado por extitulares del programa. De esta manera, el Gobierno deberá retomar la asistencia económica y dejar en suspenso, al menos por el momento, el esquema que buscaba reemplazarlo.

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La resolución impacta sobre unas 900.000 personas y modifica los planes del ministerio encabezado por Sandra Pettovello, que había anunciado la implementación de un nuevo sistema basado en vouchers de capacitación laboral.

Quiénes pueden cobrar Volver al Trabajo y cuánto paga el programa

El programa está destinado a personas desocupadas de entre 18 y 59 años que anteriormente formaban parte de Potenciar Trabajo.

La asistencia es compatible con distintos beneficios sociales y situaciones laborales específicas. Entre ellas se encuentran la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y prestaciones alimentarias como la Tarjeta Alimentar.

También pueden acceder quienes estén inscriptos en el Monotributo Social, trabajadores de casas particulares registrados y empleados rurales temporarios o estacionales.

Actualmente, el monto mensual del programa es de $78.000.

Qué pasará con los pagos tras la decisión judicial

La Justicia estableció un plazo de tres días hábiles para que Capital Humano acreditara los pagos pendientes correspondientes a abril.

Además, el ministerio deberá continuar con los depósitos en los próximos meses mientras se mantenga vigente la medida judicial. Aunque todavía no se confirmó oficialmente el cronograma de mayo, históricamente los pagos se realizaban entre el 5 y el 15 de cada mes.

El fallo también advirtió que podrían aplicarse sanciones económicas al ministerio en caso de incumplimiento.

Mientras tanto, continúan vigentes otras asistencias administradas por Capital Humano, como las Becas Progresar y el programa de Acompañamiento Social destinado a personas desocupadas mayores de 59 años.

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