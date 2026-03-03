El "Caribe Argentino" existe: dónde queda la playa paradisíaca que enamora a todos

Descubrí el Caribe Argentino, un paraíso escondido con aguas cristalinas y arena blanca que se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del país. Ideal para quienes buscan relax y naturaleza, esta playa paradisíaca sorprende por su belleza única y su atmósfera tranquila.
Entre las opciones más atractivas del sur argentino, emerge Punta Perdices, una joya escondida ubicada a unos 60 kilómetros de Las Grutas.
Este rincón paradisíaco despierta interés por sus aguas cristalinas y sus playas adornadas con caracoles, ofreciendo una alternativa seductora para aquellos que buscan escapar de las opciones convencionales.
El "Caribe Argentino" en Las Ollitas de Punta Perdices
Situada en la provincia de Río Negro, cerca del puerto de San Antonio Este, Punta Perdices se erige como el "Caribe Argentino".
Esta playa, bañada por las aguas cristalinas y cálidas del golfo de San Matías, se encuentra sobre la Península Villarino, en la Caleta Falsa. Su nombre se asocia a la formación de rocas y al fenómeno de "Las Ollitas", piletas naturales que se llenan durante la marea alta y se descubren cuando esta desciende.
Aguas cristalinas y actividades marítimas en el "Caribe argentino"
Las temperaturas del agua en Punta Perdices en verano oscilan entre 17 y 28ºC, brindando un entorno perfecto para disfrutar del mar. Este apodo de "Caribe Argentino" no es gratuito, ya que el mar en estas latitudes ostenta colores intensos, variando entre azules profundos y turquesas, similar al Caribe original.
La playa se distingue por su peculiar mezcla de arena fina y blanca, piedras, caracoles, almejas y ostras.
El suave oleaje crea piletas naturales, proporcionando un escenario idílico para el disfrute tranquilo del mar. Los locales recomiendan una variedad de actividades marítimas, desde el relajado snorkel hasta emocionantes paseos en kayak, remo o nado en el golfo.
Cómo llegar a Punta Perdices
Punta Perdices se encuentra a 65 kilómetros de Las Grutas, un destino destacado en los últimos años en el sur argentino.
Para llegar en auto desde San Antonio Oeste o Las Grutas, se debe tomar la ruta 3. Si la opción es el avión, un vuelo de dos horas desde Buenos Aires dejará a los visitantes en el aeropuerto de Viedma, desde donde podrán tomar un micro hacia su destino turístico.
La playa, bien escondida, requiere llegar a San Antonio Este y seguir el camino hacia el balneario. El acceso puede realizarse a través de la ruta nacional 3.
Los lugareños sugieren precauciones, como el uso de ojotas para proteger los pies de las rocas y caracoles, y la importancia de respetar la vida silvestre y marina del lugar.
Qué otras playas se pueden visitar
Además de la playa céntrica de Las Grutas y Punta Perdices en San Antonio Este, "Playas Doradas" se presenta como otra opción hermosa en la Patagonia argentina. En Punta Perdices, la consigna principal es descansar, aunque también se ofrecen actividades como kayak, nado y stand up paddle en aguas tranquilas. Para una experiencia más completa, se proponen paseos y pesca embarcada, mientras que la Villa Portuaria cercana invita a disfrutar de la gastronomía local.
Como complemento, se sugiere explorar atractivos cercanos como "La Conchilla" y Punta Villarino, donde una colonia de lobos marinos aguarda para ser admirada, siempre respetando las normativas ambientales.