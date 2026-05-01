Sorpresa en Disney+: "El encargado 4" ya se puede ver y tiene un final inesperado

Resumen para apurados
- Disney+ adelantó el estreno de la cuarta temporada de El encargado, protagonizada por Guillermo Francella, liberando los episodios un día antes de la fecha oficial en Argentina.
- La trama retoma el conflicto entre Eliseo y Zambrano, con la incorporación de Arturo Puig. El lanzamiento se acompañó con una estatua de Eliseo instalada en Barrancas de Belgrano.
- El final inesperado y su escena post-créditos consolidan a la serie como un fenómeno nacional de streaming, dejando abierta la posibilidad de nuevas historias para el personaje.
Disney+ sorprendió a los fanáticos de "El encargado 4" al anunciar que la cuarta temporada ya está disponible completa, un día antes de la fecha prevista para su lanzamiento oficial. La plataforma confirmó que los nuevos episodios protagonizados por Guillermo Francella fueron liberados de manera anticipada, en una jugada que mantuvo el tono inesperado y provocador que caracteriza al personaje de Eliseo.
La ficción, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, regresa con una nueva historia cargada de enfrentamientos, conspiraciones y tensiones que ponen al protagonista frente a uno de sus mayores desafíos.
Qué pasa en la cuarta temporada de "El encargado"
Según adelantó la sinopsis oficial, Eliseo alcanza un nivel de poder e influencia impensado, aunque su posición comenzará a tambalear por una maniobra impulsada por su histórico enemigo, Matías Zambrano, interpretado por Gabriel Goity.
La disputa entre ambos personajes será el eje central de la temporada y llevará el conflicto a límites extremos. En esta nueva entrega, Eliseo deberá enfrentarse a situaciones cada vez más peligrosas, al punto de poner en riesgo su propia vida.
Desde la plataforma también anticiparon que el último episodio incluye una escena especial después de los créditos, lo que despertó especulaciones entre los seguidores sobre el posible futuro de la serie.
El elenco y la sorpresa especial que preparó Disney+
Además del regreso de Guillermo Francella y Gabriel Goity, la cuarta temporada contará nuevamente con las actuaciones de Manuel Vicente, Gastón Cocchiarale y sumará la incorporación de Arturo Puig, quien interpreta al Presidente.
El elenco también incluye a Daniel Aráoz, Miriam Odorico, Micaela Riera, Martín Slipak, José María Listorti y Alan Sabbagh, entre otros actores que formarán parte de los nuevos episodios.
Como parte del lanzamiento, Disney+ instaló además una estatua de Eliseo en Barrancas de Belgrano, que podrá visitarse durante varios días en el tradicional espacio porteño.
Con este estreno anticipado, "El encargado" vuelve a posicionarse entre las producciones argentinas más comentadas del streaming y refuerza el fenómeno que construyó alrededor del personaje interpretado por Francella.