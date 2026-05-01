Sorpresa en Disney+: "El encargado 4" ya se puede ver y tiene un final inesperado

Disney+ sorprendió a los fanáticos de "El encargado 4" al anunciar que la cuarta temporada ya está disponible completa, un día antes de la fecha prevista para su lanzamiento oficial. La plataforma confirmó que los nuevos episodios protagonizados por Guillermo Francella fueron liberados de manera anticipada, en una jugada que mantuvo el tono inesperado y provocador que caracteriza al personaje de Eliseo.