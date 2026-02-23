Domingo Cavallo le marcó la cancha a Milei: "Deben declarar la convertibilidad del peso"

El roce con Milei y el "dólar atrasado"

Cavallo también se refirió a su relación con el Presidente y recordó el cortocircuito que mantuvieron por el valor del dólar. “Milei se enojó conmigo porque dije que el dólar estaba atrasado y que lo usaban para frenar la inflación. Mi argumento era a favor de que tuvieran éxito, no entiendo el enojo”, confesó.