Domingo Cavallo le marcó la cancha a Milei: "Deben declarar la convertibilidad del peso"

El ex ministro analizó los dos años de gestión de La Libertad Avanza con un mix de elogios y fuertes críticas técnicas.

Domingo Cavallo Domingo Cavallo
Hace 2 Hs

Domingo Cavallo volvió a poner el foco en las asignaturas pendientes del plan económico de Javier Milei. Si bien el ex jefe de Hacienda reconoció los avances en la lucha contra la inflación, lanzó una advertencia categórica. El Gobierno debe avanzar hacia la eliminación total de los controles de cambio para evitar una "represión financiera" que asfixia el crédito y la inversión.

Según Cavallo, la medida urgente es transformar al peso en una moneda convertible mediante un mercado totalmente libre, donde el Banco Central solo intervenga para acumular reservas y no para fijar el precio. 

“Remuevan todos los controles y dejen funcionar el mercado. El Central hoy no está acumulando de forma genuina, sino comprando divisas en un mercado con acceso limitado”, detalló.

Tasas altas y reservas negativas

El economista señaló que el esquema actual de bandas cambiarias mantiene las tasas de interés "inestables y altas en términos reales", lo que impide el funcionamiento del crédito. Además, alertó que las reservas netas siguen en niveles "negativos muy bajos", lo que vuelve frágil la estabilidad actual.

El roce con Milei y el "dólar atrasado"

Cavallo también se refirió a su relación con el Presidente y recordó el cortocircuito que mantuvieron por el valor del dólar. “Milei se enojó conmigo porque dije que el dólar estaba atrasado y que lo usaban para frenar la inflación. Mi argumento era a favor de que tuvieran éxito, no entiendo el enojo”, confesó. 

Según el ex ministro, pasar de una inflación alta a la estabilidad completa es el verdadero desafío que el Gobierno aún no ha resuelto.

Temas Buenos AiresCasa RosadaDomingo CavalloMinisterio de Economía de la NaciónJavier MileiGobierno de Milei
