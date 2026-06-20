¿Es mejor nadar o correr? La ciencia respondió: la natación supera a la carrera en beneficios cardíacos

La conclusión fue que la natación supera a la carrera en la capacidad de inducir adaptaciones cardíacas saludables y robustas. Pero, y aunque ese dilema se plantee por voluntad propia, no hay que perder visión de que la actividad física adecuada es la que se pueda sostener y gozar; poco servirá hacer lo que la ciencia dice si se hace a disgusto y sin continuidad.