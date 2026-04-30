¿Por qué es tan caro vivir solo en Argentina?

Resumen para apurados
- Un estudio de happn revela que la crisis económica en Argentina obliga al 58% de los jóvenes a convivir en pareja para solventar gastos mensuales que superan los $2 millones.
- El alquiler representa el mayor peso financiero, afectando especialmente a mujeres. Ante el encarecimiento de la vivienda y salidas, la independencia individual es hoy un privilegio.
- La presión financiera redefine los vínculos sociales y los tiempos de la pareja. Se prevé que la tendencia a compartir gastos sea clave para la subsistencia de los jóvenes adultos.
En un contexto donde el costo de vida sigue en aumento y cada vez resulta más difícil independizarse, vivir solo se convierte en uno de los mayores desafíos económicos para los jóvenes en Argentina. En este escenario, un nuevo relevamiento de happn, la aplicación de citas en la vida real, analiza cómo impacta la soltería en la economía cotidiana y cuáles son los gastos que más pesan cuando no hay con quién dividirlos.
Según la encuesta, la vivienda lidera el ranking de gastos asociados a la vida en soltería, seguida por salidas, citas y aplicaciones de dating. Los datos reflejan que el impacto económico se concentra especialmente en aquellos consumos donde no existe la posibilidad de compartir costos.
Los resultados del relevamiento muestran que el costo de la vivienda se consolida como el principal desafío económico de la vida en soltería. En un contexto donde el acceso a la independencia se vuelve cada vez más complejo, muchos jóvenes se ven obligados a repensar sus decisiones de vida en función de los costos.
De hecho, el 58% de los jóvenes entre 18 y 25 años afirma que consideraría mudarse antes con su pareja por una cuestión económica, un dato que refleja cómo el aumento del costo de vida también impacta en los tiempos y decisiones vinculadas a la independencia. Este peso se siente con mayor intensidad en determinados perfiles. Mientras que en términos generales el 26% identifica a la vivienda como el gasto más caro de vivir solo, entre las mujeres de 26 a 35 años la cifra asciende al 45%, evidenciando que el costo del alquiler tiene un impacto particularmente fuerte en este grupo.
A nivel local, esta realidad se profundiza. Según datos de la consultora Focus Market, el costo de vivir solo puede superar los $ 2 millones mensuales, mientras que la vivienda representa alrededor de $ 912.000 por mes, posicionándose como el gasto más determinante para quienes viven solos. Esto se refleja en que solo el 38% de los jóvenes logra independizarse, evidenciando las dificultades crecientes para sostener un hogar de manera individual en el país.
Más allá de los costos fijos, el estudio de happn muestra que las citas y las salidas forman parte activa del presupuesto de las personas solteras. Desde encuentros casuales hasta planes más elaborados, el proceso de conocer a alguien implica decisiones de consumo que se sostienen de manera individual.
De hecho, más del 50% de las personas entre 18 y 35 años reconoce haber sentido presión financiera al momento de tener una cita, reflejando cómo el contexto económico también atraviesa la forma en que se construyen los vínculos y se organizan los planes sociales.
“Hoy vemos que la soltería también implica una dinámica económica propia. Vivir solo significa asumir muchos gastos de manera individual, desde la vivienda hasta las salidas o las citas. En happn creemos que, más allá de estos desafíos, es fundamental seguir creando oportunidades para que las personas se encuentren en la vida real y compartan experiencias”, señala Karima Ben Abdelmalek, CEO de happn.
Los resultados del relevamiento reflejan una dinámica clara: el impacto económico de la soltería no pasa por gastar más, sino por cómo se distribuyen esos gastos. Sin la posibilidad de dividir costos fijos y variables, el peso de cada consumo se concentra en una sola persona, redefiniendo prioridades y hábitos financieros.