¿Por qué es tan caro vivir solo en Argentina?

De hecho, el 58% de los jóvenes entre 18 y 25 años afirma que consideraría mudarse antes con su pareja por una cuestión económica, un dato que refleja cómo el aumento del costo de vida también impacta en los tiempos y decisiones vinculadas a la independencia. Este peso se siente con mayor intensidad en determinados perfiles. Mientras que en términos generales el 26% identifica a la vivienda como el gasto más caro de vivir solo, entre las mujeres de 26 a 35 años la cifra asciende al 45%, evidenciando que el costo del alquiler tiene un impacto particularmente fuerte en este grupo.