El videojuego desarrollado por el hombre que quiso matar a Trump tuvo un éxito efímero y no por ser ejemplo de diseño

En poco más de 24 horas tras el atentado, el juego acumuló una cantidad significativa de ventas, lo cual se tradujo en algo más de 120 reseñas del juego. La mayoría de los comentarios fueron bromas sobre la relación entre el juego y los magnicidios, o comentarios políticos, muy pocos de ellos hablaron del juego en sí. Valve retiró el juego de su plataforma; la decisión responde a la política de la empresa de no ofrecer espacio a proyectos o productos ligados a hechos criminales.