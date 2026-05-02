El videojuego desarrollado por el hombre que quiso matar a Trump tuvo un éxito efímero y no por ser ejemplo de diseño

Resumen para apurados
- Cole Thomas Allen, quien intentó asesinar a Donald Trump el 25 de abril, desarrolló el juego 'Bohrdom', el cual se volvió viral tras el ataque antes de ser dado de baja por Steam.
- Publicado originalmente en 2018 sin éxito, el título recibió cientos de reseñas y ventas tras el atentado. Valve decidió eliminarlo al vincularse con un autor de hechos criminales.
- El caso resalta el control de plataformas ante contenidos ligados a la violencia. La medida busca evitar que la notoriedad por actos criminales impulse productos en el mercado digital.
Cole Thomas Allen, el hombre de California de 31 años que intentó atentar contra la vida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo hizo según él porque en su perspectiva es “un pedófilo y un violador”, algo que el presidente ha negado de forma taxativa en una entrevista con la periodista Norah O’Donnell en la cadena CBS.
Las revelaciones siguen surgiendo y esta vez Allen llama la atención por un hobby: desarrollar videojuegos. Al menos una de sus creaciones llegó a publicarse en Steam, el sitio de videojuegos más popular en la web.
No fue popular antes de su intento de magnicidio, pero ganó popularidad una vez que ocurrieron los hechos del pasado 25 de abril. Algo que ha llevado a que Valve, la distribuidora de videojuegos, tome acciones sobre lo que oficialmente se puso en línea el 20 de diciembre de 2018. Ese día Steam publicó el juego “Bohrdom”.
“Un juego de lucha atómico”, se lee en las reseñas. Está basado en modelos químicos donde hay que elegir jugar como un núcleo o un electrón e intentar esquivar los patrones de ataques del rival, o utilizar los patrones de ataque para acabar con él. El juego es básico, gráficamente poco elaborado y no demasiado divertido, es fácil entender porqué no consiguió destacar entre los ofrecimientos de Steam.
Historial
Con apenas dos reseñas tras su lanzamiento, el juego quedó sepultado durante años entre las decenas de miles de videojuegos disponibles en la plataforma. Hasta que el intento de asesinato hizo que “Bohrdom” renaciera.
En poco más de 24 horas tras el atentado, el juego acumuló una cantidad significativa de ventas, lo cual se tradujo en algo más de 120 reseñas del juego. La mayoría de los comentarios fueron bromas sobre la relación entre el juego y los magnicidios, o comentarios políticos, muy pocos de ellos hablaron del juego en sí. Valve retiró el juego de su plataforma; la decisión responde a la política de la empresa de no ofrecer espacio a proyectos o productos ligados a hechos criminales.
Ahora mismo, es imposible comprar “Bohrdom” en ninguna otra plataforma. Los usuarios acudieron en masa a descargarlo. En cuestión de horas, el juego pasó de ser un desconocido a convertirse en tema de conversación y objeto de controversia en la comunidad gamer.