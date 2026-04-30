Capital: el Código de Faltas ambiental incluiría multas y capacitaciones obligatorias

Además, la ingeniera -cuyos equipos colaboraron con el Concejo en la elaboración del anteproyecto- informó que el texto incluye “conductas y medidas educativas”. “Queremos que los infractores a los cuales se les han secuestrado vehículos no solo tengan una multa económica, porque nuestro fin no es recaudatorio, sino que también se les impongan horas de capacitación ambiental para que la conducta cambie”, desarrolló.