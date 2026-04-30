Capital: el Código de Faltas ambiental incluiría multas y capacitaciones obligatorias

Resumen para apurados
- El Concejo de San Miguel de Tucumán debate un Código de Faltas ambiental que aplicará multas y capacitaciones obligatorias para frenar daños al ecosistema local este año.
- Con 150 artículos, la norma tipifica conductas sobre residuos y arbolado, buscando modernizar la gestión municipal mediante la digitalización y el uso de material fílmico.
- Esta reforma estratégica pretende mitigar el impacto del cambio climático y transformar la conducta vecinal, dotando al municipio de herramientas de intervención inmediata.
El Concejo Deliberante busca instalar el cuidado del medio ambiente en el marco jurídico de San Miguel de Tucumán. Esta semana, una comisión especializada avanzó en la elaboración de un Código de Faltas específico para sancionar las infracciones al ecosistema, cuyos cargos irían desde multas económicas hasta capacitaciones obligatorias para los transgresores.
El presidente del comité de Medio Ambiente, Gonzalo Carrillo Leito, destacó el progreso en el tratamiento del proyecto durante la reunión del miércoles. En ella se recibió a los redactores de los 150 artículos contenidos en el código, los doctores Gimena Paliza y Javier Arce.
El concejal señaló que el objetivo de la iniciativa es brindar una herramienta que genere conciencia ambiental y ayude a mitigar las consecuencias del cambio climático, tipificando conductas contra el medio ambiente imponiendo sanciones sin solaparse con delitos ambientales perseguidos por la Justicia federal.
“Nos parece fundamental porque estamos dotando de una herramienta central porque todos conocemos la problemática ambiental. Tenemos la gran responsabilidad, quienes tenemos la posibilidad de tomar decisiones políticas, de aportar una solución”, resaltó Carrillo Leito, e indicó que se continuarán sumando voces de profesionales en la materia.
Cambiar conductas
Los funcionarios municipales remarcaron la necesidad de actualizar el marco normativo de la Capital en lo referido al ambiente. “Para nosotros va a ser sumamente importante, porque están consideradas una pluralidad de faltas ambientales que hoy nuestro código no tiene, incluyéndose la especificidad y el grado de gravedad para cada caso”, manifestó a LA GACETA Julieta Migliavacca, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Además, la ingeniera -cuyos equipos colaboraron con el Concejo en la elaboración del anteproyecto- informó que el texto incluye “conductas y medidas educativas”. “Queremos que los infractores a los cuales se les han secuestrado vehículos no solo tengan una multa económica, porque nuestro fin no es recaudatorio, sino que también se les impongan horas de capacitación ambiental para que la conducta cambie”, desarrolló.
Acerca del trabajo diario de la Municipalidad que dirige Rossana Chahla, Migliavacca planteó que “venimos haciendo un trabajo sostenido, que nunca alcanza, pero muchas veces también necesitamos herramientas. La importancia de tener un Código Ambiental sería estratégica; nos va a definir cómo gestionar en el territorio, nos va a organizar y nos va a arreglar las cuestiones vinculadas a los suelos, los residuos, el arbolado, el aire, el ruido y demás”.
Por su parte, el secretario de Ordenamiento y Convivencia, Javier González, sostuvo que el proyecto trae consigo la oportunidad de avanzar en la digitalización del proceso de faltas. “Eso no solo mejora la eficiencia, sino también la transparencia y el acceso del vecino, y va a contribuir directamente al cuidado del ambiente porque reducirá el uso de papel, insumos y traslados innecesarios”, consideró.
En este sentido, el funcionario señaló que la aprobación del Código permitiría reforzar las herramientas de intervención inmediata, lo que serviría en operativos como el que se realizó recientemente en el que se secuestraron 20 vehículos por arrojar residuos en la vía pública, cuyas medidas fueron dispuestas por el juez ambiental Fabián Ruiz.
González concluyó que sería útil que el nuevo marco jurídico ambiental permita “facilitar la prueba, reconociendo de forma clara el valor del material fílmico o fotográfico aportado por los vecinos, lo que hoy resulta clave para detectar y sancionar conductas que afectan el ambiente en tiempo real”, y que con todo lo anterior se reafirmaría “una política pública central” de la gestión capitalina.