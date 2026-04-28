“Manden los pliegos”: la manifestación de concejales opositores durante la sesión extraordinaria

En declaraciones recientes, la intendenta capitalina informó que los pliegos “ya están listos”, pero que no se avanza en ellos para resolver la situación laboral de los empleados del sector. “Me pidió el gobernador que veamos el caso puntual de la gente de la UTA (por la Unión Tranviarios del Automotor), porque hay gente que está para jubilarse y no tienen sus aportes; gente a la que le faltan años, entonces tenemos que ver ese diagnóstico de situación”, manifestó Chahla.