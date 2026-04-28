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“Manden los pliegos”: la manifestación de concejales opositores durante la sesión extraordinaria

Los radicales Cobos y Canelada demandan a la Municipalidad que envíe los contratos para la licitación del transporte público.

Por Bárbara Nieva Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los ediles radicales Canelada y Cobos exigieron al municipio los pliegos de licitación de colectivos durante una sesión extraordinaria en San Miguel de Tucumán para normalizar el servicio.
  • La protesta ocurrió mientras asumía el edil Cristian Abel. La intendenta Chahla afirma que los pliegos están listos, pero se demora su envío para resolver aportes jubilatorios de la UTA.
  • La normalización es urgente ante la crisis del sector y el pedido empresarial de subir el boleto a $2.400. La decisión del Concejo impactará en el costo y calidad del transporte futuro.
Resumen generado con IA

Durante la sesión parlamentaria del Concejo Deliberante capitalino, los radicales José María Canelada y Gustavo Cobos plantaron en sus bancas carteles con un pedido explícito al municipio: que “manden los pliegos” de las líneas de colectivos para avanzar en la normalización del transporte público.

La cita extraordinaria en el recinto tiene como único propósito integrar formalmente a Cristian Abel al Concejo, en reemplazo del flamante funcionario municipal, Carlos Arnedo. El ex miembro de la banca “Acción Vecinal” asumió hace una semana como secretario de Movilidad Urbana de la gestión de Rossana Chahla.

En declaraciones recientes, la intendenta capitalina informó que los pliegos “ya están listos”, pero que no se avanza en ellos para resolver la situación laboral de los empleados del sector. “Me pidió el gobernador que veamos el caso puntual de la gente de la UTA (por la Unión Tranviarios del Automotor), porque hay gente que está para jubilarse y no tienen sus aportes; gente a la que le faltan años, entonces tenemos que ver ese diagnóstico de situación”, manifestó Chahla.

Los concejales plantaron en sus bancas carteles con un pedido explícito al municipio Los concejales plantaron en sus bancas carteles con un pedido explícito al municipio

La demanda de los opositores se da en un contexto de crisis en el sistema de transporte público de pasajeros. Los empresarios enviaron en los últimos días un análisis de costos donde indican que el boleto –dados los gastos diarios del sector- debería valer unos $2.400. El escrito deberá ser revisado por los ediles de la comisión de Transporte.

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