Día del Trabajador: mañana no habrá edición impresa, pero las noticias seguirán en LAGACETA.com

Con motivo de la celebración del Día del Trabajador, mañana no habrá distribución de diarios en Tucumán, por lo que la edición impresa de LA GACETA no estará disponible.
De todos modos, la cobertura informativa continuará con normalidad a través del sitio digital de nuestro medio, donde las noticias de actualidad -en materia económica, política, policial y deportiva- se actualizarán de manera permanente.
Además, los lectores podrán encontrar propuestas de entretenimiento, como los Números de Oro, y esparcimiento en la plataforma LAGACETA.com.
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