Santoral: este 30 de abril se conmemora la figura de San José Benito Cottolengo

Nacido en 1786 en el norte de Italia, Cottolengo desarrolló su vocación sacerdotal en un contexto social atravesado por la pobreza y la falta de acceso a la salud. Su vida dio un giro decisivo a partir de una experiencia que marcaría su destino: la muerte de una mujer embarazada que no pudo ser atendida en un hospital por falta de recursos. Ese episodio lo llevó a impulsar una iniciativa inédita para la época.