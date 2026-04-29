Santoral: este 30 de abril se conmemora la figura de San José Benito Cottolengo

Resumen para apurados
- La Iglesia conmemora este 30 de abril a San José Benito Cottolengo, sacerdote italiano que fundó en Turín una red de asistencia para los más vulnerables en el siglo XIX.
- Motivado por la falta de atención médica a pobres, creó la Pequeña Casa de la Divina Providencia en 1832, un refugio para enfermos y huérfanos sostenido por donaciones.
- Canonizado en 1934, hoy es el patrono de los hospitales. Su legado de caridad organizada sigue vigente como modelo de asistencia sanitaria en contextos de extrema pobreza.
El santoral del 30 de abril pone el foco en la figura de San José Benito Cottolengo, un referente de la caridad cristiana cuya obra trascendió su tiempo y continúa siendo un símbolo de asistencia a los más vulnerables.
Nacido en 1786 en el norte de Italia, Cottolengo desarrolló su vocación sacerdotal en un contexto social atravesado por la pobreza y la falta de acceso a la salud. Su vida dio un giro decisivo a partir de una experiencia que marcaría su destino: la muerte de una mujer embarazada que no pudo ser atendida en un hospital por falta de recursos. Ese episodio lo llevó a impulsar una iniciativa inédita para la época.
Así nació la “Pequeña Casa de la Divina Providencia”, una institución ubicada en Turín que con el tiempo se convertiría en un verdadero complejo de asistencia social. Allí se recibía a enfermos, huérfanos, personas con discapacidad y marginados, sin distinción de origen ni condición económica. La propuesta no solo era sanitaria, sino también espiritual: un espacio donde la dignidad de cada persona fuera reconocida.
La obra de Cottolengo se caracterizó por una confianza absoluta en la providencia, sin estructuras financieras sólidas ni respaldo estatal. Sin embargo, logró sostenerse gracias a donaciones y al compromiso de quienes se sumaban a la misión. Su modelo inspiró a otras iniciativas similares en Europa.
Fallecido en 1842, fue canonizado en 1934 por Pío XI. Hoy es considerado patrono de los hospitales y de quienes trabajan en el ámbito de la salud, especialmente en contextos de extrema vulnerabilidad.
En una fecha compartida con otros santos, la figura de Cottolengo sobresale por su legado concreto: una respuesta activa frente al sufrimiento social, que convirtió la compasión en acción organizada y dejó una huella duradera en la historia de la Iglesia.