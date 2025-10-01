Saltos, homenajes y emoción en el torneo hípico de La Liofila, en Tapia

El ruido de los cascos golpeando la pista de arena, el brillo de las monturas y la elegancia de amazonas y jinetes volverán a ponerlo color a Tapia. Este fin de semana, La Liofila Polo Jumping será el epicentro de la segunda edición del torneo hípico que promete dos jornadas intensas de competencia, espectáculo y tradición ecuestre. El predio, ubicado en el kilómetro 4,5 de la ruta 341, abrirá sus puertas el sábado y el domingo desde las 9 de la mañana, con un programa que se extenderá hasta entrada la noche, combinando deporte, homenajes, concursos y música.