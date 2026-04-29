Atlético Tucumán encontró una solución: Leonel Vega se afirma en el medio campo

Ese sentimiento de felicidad se potencia por el respaldo del público. De hecho, el volante fue uno de los más aplaudidos en un partido en el que las críticas al plantel fueron una constante. “Sentí el apoyo del hincha, más que nada después del partido. Me llegaron mensajes de gente que no me conocía y que ahora me va conociendo; personas que trataron de apoyarme pese al resultado. Estoy muy agradecido con los que nos bancan en este momento”, señaló. Además, destacó el valor de su círculo íntimo. “Tener a mi papá, a mi mamá y a la mayoría de mi familia en la tribuna es una motivación especial. Para mí ellos son todo. Ellos me dan un plus aparte”.