San Miguel de Tucumán: quiénes son los vecinos rescatados tras el derrumbe en un edificio

Resumen para apurados
- Bomberos rescataron este miércoles a dos adultos mayores tras el derrumbe de un techo en un edificio del barrio Patria, San Miguel de Tucumán, que bloqueó su única vía de salida.
- El colapso en el Block 7, de 40 años de antigüedad, dejó a Marta de Zeballos y Jorge Sueldo atrapados en el tercer piso. Los rescatistas operaron entre escombros para evacuarlos.
- El siniestro genera preocupación por el deterioro estructural de complejos habitacionales antiguos en la ciudad y la necesidad urgente de realizar inspecciones técnicas de seguridad.
Momentos de fuerte tensión se vivieron este miércoles en un edificio del barrio Patria, en San Miguel de Tucumán, luego de que se produjera el derrumbe de una parte del techo en la zona exterior de la escalera. El hecho ocurrió en la primera cuadra de calle Silvano Bores al 100, en el Block 7 de un complejo habitacional con más de 40 años de antigüedad.
Como consecuencia del desprendimiento, dos personas mayores quedaron atrapadas en el tercer piso, ya que los escombros bloquearon por completo la vía de salida. En las primeras horas, allegados a una de las afectadas habían llevado tranquilidad al señalar que ambos se encontraban en buen estado de salud, aunque imposibilitados de descender por sus propios medios. “Están bien, solo que no pueden salir”, indicaron.
Con el correr de los minutos, personal de Bomberos desplegó un operativo en el lugar para asistir a los vecinos y garantizar su evacuación segura. Finalmente, lograron rescatarlos y ponerlos a salvo.
Las personas afectadas fueron identificadas como Marta de Zeballos, una mujer de más de 80 años, y Jorge Eduardo Sueldo, vecino del mismo edificio. Ambos quedaron a resguardo tras la intervención de los equipos de emergencia, en medio de la preocupación generada por el estado estructural del inmueble.