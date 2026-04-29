San Miguel de Tucumán: quiénes son los vecinos rescatados tras el derrumbe en un edificio

Momentos de fuerte tensión se vivieron este miércoles en un edificio del barrio Patria, en San Miguel de Tucumán, luego de que se produjera el derrumbe de una parte del techo en la zona exterior de la escalera. El hecho ocurrió en la primera cuadra de calle Silvano Bores al 100, en el Block 7 de un complejo habitacional con más de 40 años de antigüedad.