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Se derrumbó parte del techo de un edificio en San Miguel de Tucumán y dos personas quedaron atrapadas

El desprendimiento ocurrió en la primera cuadra de calle Silvano Bores. Dos personas mayores quedaron imposibilitadas de salir de un departamento del tercer piso luego de que los escombros bloquearan la escalera. Cómo trabajaron los bomberos.

RESCATE CINEMATOGRÁFICO. Así sacaron del edificio a una de las personas atrapadas RESCATE CINEMATOGRÁFICO. Así sacaron del edificio a una de las personas atrapadas DIEGO ARÁOZ/LA GACETA
Hace 8 Min

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en un edificio ubicado en la primera cuadra de calle Silvano Bores, en San Miguel de Tucumán, tras el derrumbe de una parte del techo en la zona exterior de la escalera.

Como consecuencia del desprendimiento, dos personas mayores quedaron atrapadas en el tercer piso, ya que los escombros bloquearon por completo la vía de salida. Según indicaron allegados a una de las afectadas, ambas se encuentran en buen estado de salud, aunque no pueden descender por sus propios medios.

“Están bien, solo que no pueden salir”, señalaron desde su entorno.

Así rescataron los bomberos al perro que había quedado en el departamento Así rescataron los bomberos al perro que había quedado en el departamento FOTO DIEGO ARÁOZ/ LAGACETA

En el lugar trabaja personal de Bomberos, que desplegó un operativo para asistir a las personas atrapadas y evaluar el estado de la estructura tras el derrumbe.

El momento en el que el perro termina de ser rescatado El momento en el que el perro termina de ser rescatado DIEGO ARÁOZ/LA GACETA
LA FELICIDAD DEL REENCUENTRO CON SU MASCOTA LA FELICIDAD DEL REENCUENTRO CON SU MASCOTA FOTO DIEGO ARÁOZ/ LAGACETA

El momento más tenso

El descenso de una de las personas atrapadas tras el derrumbe fue tan tenso como emocionante. Los bomberos trabajaron con tranquilidad y volcaron toda su experiencia. 

DERRUMBE EN un edificio de San Miguel de Tucumán: el momento en el que los bomberos rescatan a una persona. DERRUMBE EN un edificio de San Miguel de Tucumán: el momento en el que los bomberos rescatan a una persona. DIEGO ARÁOZ/LA GACETA
RESCATADA. Un adulto mayor había quedado atrapado RESCATADA. Un adulto mayor había quedado atrapado DIEGO ARÁOZ/LA GACETA
La persona rescatada fue trasladada en ambulancia. La persona rescatada fue trasladada en ambulancia. FOTO DIEGO ARÁOZ/ LAGACETA
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