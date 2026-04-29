Se derrumbó parte del techo de un edificio en San Miguel de Tucumán y dos personas quedaron atrapadas
El desprendimiento ocurrió en la primera cuadra de calle Silvano Bores. Dos personas mayores quedaron imposibilitadas de salir de un departamento del tercer piso luego de que los escombros bloquearan la escalera. Cómo trabajaron los bomberos.
Momentos de tensión se vivieron este miércoles en un edificio ubicado en la primera cuadra de calle Silvano Bores, en San Miguel de Tucumán, tras el derrumbe de una parte del techo en la zona exterior de la escalera.
Como consecuencia del desprendimiento, dos personas mayores quedaron atrapadas en el tercer piso, ya que los escombros bloquearon por completo la vía de salida. Según indicaron allegados a una de las afectadas, ambas se encuentran en buen estado de salud, aunque no pueden descender por sus propios medios.
“Están bien, solo que no pueden salir”, señalaron desde su entorno.
En el lugar trabaja personal de Bomberos, que desplegó un operativo para asistir a las personas atrapadas y evaluar el estado de la estructura tras el derrumbe.
El momento más tenso
El descenso de una de las personas atrapadas tras el derrumbe fue tan tenso como emocionante. Los bomberos trabajaron con tranquilidad y volcaron toda su experiencia.