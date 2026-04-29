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Empleadas domésticas: por qué este 30 de abril es un día clave para las paritarias

El Gobierno convoca a discutir los salarios del sector. Qué pedirá el gremio.

Las empleadas domésticas tienen algunos aumentos en mayo Las empleadas domésticas tienen algunos aumentos en mayo Foto: Shutterstock
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno convocó a paritarias para el personal de casas particulares el 30 de abril. La reunión virtual busca actualizar los salarios mínimos frente al contexto inflacionario.
  • La Resolución 3/2026 oficializó el llamado tras un primer trimestre con subas del 3% y bonos extra que ya vencieron. Actualmente, la hora de tareas generales ronda los $3.348.
  • Esta negociación es clave para recuperar el poder adquisitivo de miles de trabajadores del sector, cuyos sueldos quedaron rezagados ante la dinámica inflacionaria del país.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la convocatoria a una nueva instancia de negociación salarial para el personal de casas particulares. A través de la Resolución 3/2026, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) fue citada a una sesión plenaria ordinaria que se realizará el próximo 30 de abril a las 10, de manera virtual.

La medida establece como eje del encuentro el “análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas” del sector, lo que formaliza la reapertura de la discusión paritaria bajo el régimen de la Ley 26.844.

Actualmente, las remuneraciones vigentes corresponden a la escala de marzo de 2026, tras los últimos incrementos definidos por la propia comisión. En la categoría más representativa —personal para tareas generales—, los valores por hora se ubican en $3.348,33 (con retiro) y $3.599,87 (sin retiro).

Escala salarial vigente

Supervisor/a

Por hora: $4.013,30 (con retiro) – $4.382,63 (sin retiro)

Por mes: $500.649,26 (con retiro) – $556.024,77 (sin retiro)

Personal para tareas específicas

Por hora: $3.807,86 (con retiro) – $4.161,54 (sin retiro)

Por mes: $466.154,67 (con retiro) – $517.277,03 (sin retiro)

Caseros

Por hora: — (con retiro) – $3.599,87 (sin retiro)

Por mes: — (con retiro) – $455.160,14 (sin retiro)

Asistencia y cuidado de personas

Por hora: $3.599,87 (con retiro) – $4.012,14 (sin retiro)

Por mes: $455.160,14 (con retiro) – $505.578,35 (sin retiro)

Personal para tareas generales

Por hora: $3.348,33 (con retiro) – $3.599,87 (sin retiro)

Por mes: $410.773,52 (con retiro) – $455.160,14 (sin retiro)

Estos valores surgen del esquema actualizado tras el último acuerdo paritario, que dispuso incrementos del 1,5% en febrero y otro 1,5% en marzo de 2026, acumulando cerca de un 3% en el primer trimestre del año.

Además, ese entendimiento incluyó el pago de sumas no remunerativas extraordinarias durante esos meses, con montos de hasta $20.000 según la carga horaria semanal, aunque esos adicionales no continuaron en abril.

Nueva negociación en marcha

La CNTCP, integrada por representantes de trabajadores, empleadores y el Estado, tiene la atribución de fijar los salarios mínimos del sector. La reunión se desarrollará en el ámbito de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, mediante plataformas virtuales.

Con esta convocatoria, el Ejecutivo abre una nueva negociación en un contexto en el que los salarios del sector registran ajustes moderados frente a la dinámica inflacionaria, lo que anticipa una discusión clave para la actualización de los ingresos de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores de casas particulares.

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