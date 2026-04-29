Empleadas domésticas: por qué este 30 de abril es un día clave para las paritarias

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la convocatoria a una nueva instancia de negociación salarial para el personal de casas particulares. A través de la Resolución 3/2026, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) fue citada a una sesión plenaria ordinaria que se realizará el próximo 30 de abril a las 10, de manera virtual.