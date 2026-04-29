Se lesionó Achraf Hakimi y enciende las alarmas a un mes del Mundial

Resumen para apurados
- Achraf Hakimi sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho ante Bayern Múnich, un incidente que pone en riesgo su participación con Marruecos en el inicio del Mundial 2026.
- El lateral del PSG se lesionó en el cierre de la semifinal de Champions. Tras una temporada de 31 partidos y problemas previos de tobillo, el cuerpo médico activó su recuperación.
- Hakimi será baja en la Champions y es duda para el debut mundialista ante Brasil el 13 de junio. El desafío será recuperar su plenitud física y ritmo en menos de cuatro semanas.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 sumó una preocupación de peso. Achraf Hakimi sufrió una lesión muscular que pone en duda su plenitud física de cara a la Copa del Mundo y genera inquietud tanto en el Paris Saint-Germain como en la Selección de Marruecos.
Los estudios médicos realizados en París confirmaron que el lateral derecho padece un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha. En un primer momento se especuló con un calambre fuerte, pero las pruebas descartaron esa posibilidad y encendieron la alarma en ambos frentes.
La lesión se produjo en el tramo final del partido de ida de las semifinales de la Champions League frente al Bayern Munich, cuando Hakimi sintió un “pinchazo” que lo obligó a frenar. Desde entonces, el cuerpo médico activó el protocolo de recuperación, aunque los plazos no son los ideales.
En lo inmediato, el defensor quedó descartado para el duelo de vuelta en Alemania, una baja sensible para el equipo que dirige Luis Enrique, que lidera la serie 5-4. Incluso, no se descarta que el marroquí no vuelva a jugar en lo que resta de la temporada, mientras continúa con su tratamiento.
El foco, sin embargo, está puesto en el Mundial. Marruecos debutará el 13 de junio ante Brasil y el tiempo juega en contra. Si bien una recuperación estándar para este tipo de lesiones oscila entre tres y cuatro semanas, el principal interrogante pasa por su falta de ritmo competitivo en caso de llegar justo a la cita.
Antes de la lesión, Hakimi venía teniendo una temporada sólida, con 31 partidos disputados, tres goles y nueve asistencias. Sin embargo, no es el primer inconveniente físico que atraviesa: durante la misma campaña ya había sufrido un esguince de tobillo que lo dejó fuera de varios encuentros.
A poco más de un mes del inicio del Mundial, su evolución será seguida día a día. En París y en Marruecos lo saben: el margen es corto y la presencia de una de sus grandes figuras está, por ahora, en duda.