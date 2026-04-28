Champions League: PSG le ganó 5-4 al Bayern en una semifinal inolvidable

Lo que se vio en el Parque de los Príncipes fue mucho más que una semifinal de Champions: fue un partido sin red, un intercambio de golpes constante que terminó con un 5-4 que explica todo y, al mismo tiempo, no explica nada. Porque lo que ofrecieron el Paris Saint-Germain y el Bayern Munich fue una montaña rusa emocional, de esas que dejan la sensación de que la serie está abierta, viva, incendiada.