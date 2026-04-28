Secciones
DeportesFútbol

Champions League: PSG le ganó 5-4 al Bayern en una semifinal inolvidable

En un duelo sin respiro, el equipo francés golpeó primero pero el Bayern reaccionó y dejó la serie completamente abierta de cara a la revancha.

Khvicha Kvaratskhelia es una de las piezas claves del PSG de Luis Enrique. Khvicha Kvaratskhelia es una de las piezas claves del PSG de Luis Enrique.
Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • El PSG venció 5-4 al Bayern Munich este martes en el Parque de los Príncipes por la ida de semifinales de la Champions League, en un duelo marcado por la eficacia ofensiva.
  • Tras iniciar perdiendo con gol de Kane, el equipo de Luis Enrique remontó con dobletes de Kvaratskhelia y Dembélé. El Bayern reaccionó al final para dejar la serie abierta.
  • El resultado obliga al Bayern a ganar en Alemania para clasificar, mientras que el PSG deberá corregir sus grietas defensivas para sostener la ventaja y llegar a la final.
Resumen generado con IA

Lo que se vio en el Parque de los Príncipes fue mucho más que una semifinal de Champions: fue un partido sin red, un intercambio de golpes constante que terminó con un 5-4 que explica todo y, al mismo tiempo, no explica nada. Porque lo que ofrecieron el Paris Saint-Germain y el Bayern Munich fue una montaña rusa emocional, de esas que dejan la sensación de que la serie está abierta, viva, incendiada.

El arranque ya marcó el tono. A los 16 minutos, un penal a favor del Bayern -por la caída de Luis Díaz tras la infracción de Willian Pacho- rompió el equilibrio inicial. Un minuto después, Harry Kane no falló: engañó a Matvey Safonov y puso el 1-0. Parecía un golpe fuerte en un escenario hostil, pero lo que siguió fue una reacción inmediata, casi visceral, del PSG.

A los 24, Khvicha Kvaratskhelia empató con una jugada individual que desnudó la fragilidad defensiva alemana. Y a los 33, el equipo de Luis Enrique ya estaba arriba: Joao Neves ganó de cabeza tras un córner de Ousmane Dembélé y dio vuelta el marcador. El partido ya era otra cosa.

Antes del descanso, el VAR volvió a ser protagonista: mano de Alphonso Davies, penal para el PSG y Dembélé transformando la ejecución en el 3-1. Aunque el Bayern había encontrado un descuento intermedio, el 3-2 parcial con el que se fueron al entretiempo ya insinuaba que la noche sería larga.

El segundo tiempo terminó de romper cualquier lógica. En apenas 15 minutos, el PSG pasó de controlar a desbordar. Kvaratskhelia volvió a golpear a los 55, aprovechando un centro de Achraf Hakimi, y cuatro minutos después, Dembélé firmó su doblete tras un contragolpe letal. El 5-2 parecía sentencia. Parecía.

Pero este Bayern no sabe rendirse. A los 65, Dayot Upamecano descontó de cabeza. Y a los 69, Luis Díaz marcó el cuarto tras una revisión del VAR que validó la jugada. En cuestión de minutos, el partido volvió a quedar abierto, con un solo gol de diferencia y la sensación de que cualquier cosa podía pasar.

El tramo final fue pura tensión. El PSG, que había sido voraz y contundente, pasó a resistir. El Bayern, herido pero de pie, empujó con más orgullo que claridad. Y en ese cierre, el 5-4 quedó como una síntesis perfecta de un partido desbordado.

De cara a la revancha, el resultado deja más preguntas que certezas. El PSG mostró una capacidad ofensiva demoledora, pero también grietas preocupantes cuando tuvo que sostener la ventaja. El Bayern, en cambio, evidenció carácter para volver a meterse en partido, aunque pagó caro cada desajuste defensivo.

La serie está abierta. Y después de este primer capítulo, lo único seguro es que nadie puede anticipar cómo va a terminar. Porque cuando dos equipos deciden jugar así, al límite, el resultado es esto: un espectáculo inolvidable y una eliminatoria que promete otro capítulo igual de salvaje.

Temas Paris Saint-Germain Football ClubFußball Club Bayern München e.V.Champions League
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad
1

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

“No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta
2

“No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses
3

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto
4

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes
5

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

Ranking notas premium
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden
2

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso
3

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?
4

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?

La Legislatura debatirá Ficha Limpia este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?
5

La Legislatura debatirá "Ficha Limpia" este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?

Más Noticias
“No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta

“No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta

Confirmado: cuándo y a qué hora juegan Atlético Tucumán y River en Nuñez

Confirmado: cuándo y a qué hora juegan Atlético Tucumán y River en Nuñez

Atlético Tucumán y el futuro de su camiseta: entre la renovación con Kappa y nuevas propuestas

Atlético Tucumán y el futuro de su camiseta: entre la renovación con Kappa y nuevas propuestas

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

Cómo ver PSG vs Bayern Múnich: hora y TV de la semifinal de la Champions League

Cómo ver PSG vs Bayern Múnich: hora y TV de la semifinal de la Champions League

Franco Colapinto en el GP de Miami: días, horarios y cómo seguir a la Fórmula 1

Franco Colapinto en el GP de Miami: días, horarios y cómo seguir a la Fórmula 1

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

Comentarios