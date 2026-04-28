Champions League: PSG le ganó 5-4 al Bayern en una semifinal inolvidable

Resumen para apurados
- El PSG venció 5-4 al Bayern Munich este martes en el Parque de los Príncipes por la ida de semifinales de la Champions League, en un duelo marcado por la eficacia ofensiva.
- Tras iniciar perdiendo con gol de Kane, el equipo de Luis Enrique remontó con dobletes de Kvaratskhelia y Dembélé. El Bayern reaccionó al final para dejar la serie abierta.
- El resultado obliga al Bayern a ganar en Alemania para clasificar, mientras que el PSG deberá corregir sus grietas defensivas para sostener la ventaja y llegar a la final.
Lo que se vio en el Parque de los Príncipes fue mucho más que una semifinal de Champions: fue un partido sin red, un intercambio de golpes constante que terminó con un 5-4 que explica todo y, al mismo tiempo, no explica nada. Porque lo que ofrecieron el Paris Saint-Germain y el Bayern Munich fue una montaña rusa emocional, de esas que dejan la sensación de que la serie está abierta, viva, incendiada.
El arranque ya marcó el tono. A los 16 minutos, un penal a favor del Bayern -por la caída de Luis Díaz tras la infracción de Willian Pacho- rompió el equilibrio inicial. Un minuto después, Harry Kane no falló: engañó a Matvey Safonov y puso el 1-0. Parecía un golpe fuerte en un escenario hostil, pero lo que siguió fue una reacción inmediata, casi visceral, del PSG.
A los 24, Khvicha Kvaratskhelia empató con una jugada individual que desnudó la fragilidad defensiva alemana. Y a los 33, el equipo de Luis Enrique ya estaba arriba: Joao Neves ganó de cabeza tras un córner de Ousmane Dembélé y dio vuelta el marcador. El partido ya era otra cosa.
Antes del descanso, el VAR volvió a ser protagonista: mano de Alphonso Davies, penal para el PSG y Dembélé transformando la ejecución en el 3-1. Aunque el Bayern había encontrado un descuento intermedio, el 3-2 parcial con el que se fueron al entretiempo ya insinuaba que la noche sería larga.
El segundo tiempo terminó de romper cualquier lógica. En apenas 15 minutos, el PSG pasó de controlar a desbordar. Kvaratskhelia volvió a golpear a los 55, aprovechando un centro de Achraf Hakimi, y cuatro minutos después, Dembélé firmó su doblete tras un contragolpe letal. El 5-2 parecía sentencia. Parecía.
Pero este Bayern no sabe rendirse. A los 65, Dayot Upamecano descontó de cabeza. Y a los 69, Luis Díaz marcó el cuarto tras una revisión del VAR que validó la jugada. En cuestión de minutos, el partido volvió a quedar abierto, con un solo gol de diferencia y la sensación de que cualquier cosa podía pasar.
El tramo final fue pura tensión. El PSG, que había sido voraz y contundente, pasó a resistir. El Bayern, herido pero de pie, empujó con más orgullo que claridad. Y en ese cierre, el 5-4 quedó como una síntesis perfecta de un partido desbordado.
De cara a la revancha, el resultado deja más preguntas que certezas. El PSG mostró una capacidad ofensiva demoledora, pero también grietas preocupantes cuando tuvo que sostener la ventaja. El Bayern, en cambio, evidenció carácter para volver a meterse en partido, aunque pagó caro cada desajuste defensivo.
La serie está abierta. Y después de este primer capítulo, lo único seguro es que nadie puede anticipar cómo va a terminar. Porque cuando dos equipos deciden jugar así, al límite, el resultado es esto: un espectáculo inolvidable y una eliminatoria que promete otro capítulo igual de salvaje.