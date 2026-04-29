Racing presentó un descargo para reducir la sanción de Marcos Rojo y espera una definición clave

Sin embargo, el aspecto reglamentario no es el único foco. El clima alrededor del defensor no es el mejor. Su expulsión y algunas actitudes posteriores, como haber sido visto distendido tras la derrota ante Botafogo, lo dejaron bajo la lupa tanto de la dirigencia como de los hinchas. En Avellaneda, su situación es seguida de cerca en un contexto que mezcla lo futbolístico con lo disciplinario.