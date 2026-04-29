Racing presentó un descargo para reducir la sanción de Marcos Rojo y espera una definición clave

Resumen para apurados
- La dirigencia de Racing presentó un descargo ante el Tribunal de Disciplina para reducir la sanción de cuatro fechas a Marcos Rojo tras su expulsión ante River en el torneo local.
- El defensor ya cumplió dos jornadas tras insultar al árbitro Sebastián Zunino. El club busca habilitarlo para playoffs mientras gestiona la tensa relación del jugador con la hinchada.
- La resolución será clave para el esquema de Gustavo Costas en cruces eliminatorios, en un clima donde el compromiso de Rojo es cuestionado de cara al cierre de la temporada.
Racing atraviesa días determinantes, con el foco puesto en la situación de Marcos Rojo y la necesidad de resolver su disponibilidad en el tramo final del Torneo Apertura. La dirigencia presentó un descargo ante el Tribunal de Disciplina con el objetivo de reducir la sanción de cuatro fechas que pesa sobre el defensor.
La expulsión que originó la sanción ocurrió en el duelo frente a River, en un episodio marcado por la reacción del zaguero contra el árbitro Sebastián Zunino. Según el informe arbitral, Rojo incurrió en una conducta violenta y luego profirió insultos reiterados, lo que derivó en una pena severa por parte del Tribunal.
Hasta el momento, el defensor ya cumplió dos fechas de suspensión -en los empates frente a Aldosivi y Barracas- y este fin de semana completará la tercera en el cierre de la fase de grupos ante Huracán. El objetivo del club es claro: lograr que, en caso de clasificar a los playoffs, Rojo pueda estar disponible para el primer cruce de eliminación directa.
Sin embargo, el aspecto reglamentario no es el único foco. El clima alrededor del defensor no es el mejor. Su expulsión y algunas actitudes posteriores, como haber sido visto distendido tras la derrota ante Botafogo, lo dejaron bajo la lupa tanto de la dirigencia como de los hinchas. En Avellaneda, su situación es seguida de cerca en un contexto que mezcla lo futbolístico con lo disciplinario.
En paralelo, Racing también tiene la cabeza puesta en la competencia internacional. Esta noche enfrentará a Caracas por la Copa Sudamericana, en un partido importante para su posicionamiento en el grupo. A pesar de su situación en el torneo local, no se descarta que Rojo pueda ser considerado desde el arranque, aunque el entrenador Gustavo Costas evalúa alternativas como Franco Pardo.
El escenario general es exigente. Racing necesita asegurar su clasificación a los octavos de final del torneo local y, al mismo tiempo, sostener su rendimiento en el plano internacional. En ese equilibrio, la resolución de la sanción de Rojo aparece como un factor que puede incidir directamente en el armado del equipo para los partidos decisivos.
Entre la urgencia deportiva y la gestión dirigencial, la Academia transita un momento clave. Y en ese contexto, el futuro inmediato de Rojo se convierte en una de las piezas centrales del cierre de semestre.