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Tras la polémica, Marcos Rojo se disculpó con sus compañeros y con los hinchas de Racing

Después de la expulsión ante River y de otra imagen que molestó en Avellaneda, el zaguero pidió perdón y trató de bajar la tensión.

Tras la polémica, Marcos Rojo se disculpó con sus compañeros y con los hinchas de Racing
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Marcos Rojo, referente de Racing, se disculpó con hinchas y compañeros tras su expulsión ante River y un polémico video viralizado luego de la eliminación en Copa Sudamericana.
  • El zaguero admitió que su roja condicionó el clásico y aclaró que sus risas con Medina fueron sacadas de contexto, buscando calmar las fuertes críticas recibidas en Avellaneda.
  • El futbolista intenta revertir su imagen negativa y ratificó su compromiso con el club. El éxito de su descargo dependerá ahora de recuperar un nivel convincente en el campo.
Resumen generado con IA

Marcos Rojo atraviesa uno de esos momentos en los que cada gesto se multiplica. A la expulsión ante River se le sumó la controversia por una charla sonriente con Cristian Medina después de la caída en la Copa Sudamericana, y esa combinación terminó de instalarlo en el centro de las críticas. 

En ese contexto, el defensor decidió hablar y pidió disculpas de manera explícita. “Aprovecho para pedirle disculpas a la gente de Racing. Si a alguien le molestó lo que pasó en la Copa Sudamericana, que se sacó de contexto, pido perdón por eso. También le pido disculpas al referí”, expresó. 

El zaguero también reconoció el impacto que tuvo su roja en el clásico. “Tuve la charla que tenía que tener con mis compañeros. Condicioné el partido por el error que tuve con River”, admitió, en una frase que buscó mostrar autocrítica después de varios días de ruido alrededor suyo. 

Lejos de correrse del foco, Rojo dijo que siente el peso de las críticas, aunque remarcó que no piensa bajar los brazos. “Parece que cuando me equivoco yo, me tienen que echar de los clubes”, sostuvo, antes de remarcar que seguirá peleando y trabajando para revertir la imagen que dejó en sus últimas presentaciones. 

El intento de bajar la espuma

En una semana cargada, el mensaje de Rojo apuntó a desactivar el enojo y mostrar que asume el costo de sus errores. El problema para él es que, cuando se acumulan los episodios, el pedido de perdón ya no alcanza por sí solo: también necesita una respuesta convincente adentro de la cancha.

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