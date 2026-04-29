River apuesta por un modelo europeo: Pablo Longoria es el nuevo director deportivo
El español de 39 años, con pasado en Olympique de Marsella, llega para modernizar la estructura del club. Trabajará junto a Enzo Francescoli y Stefano Di Carlo, con un enfoque basado en datos, scouting y respeto por la identidad.
Resumen para apurados
- River Plate oficializó al español Pablo Longoria como nuevo director deportivo para modernizar su gestión futbolística mediante datos y scouting de nivel europeo en Buenos Aires.
- El ex-Olympique de Marsella trabajará junto a Enzo Francescoli y Stefano Di Carlo. Su método une el análisis de Big Data con la observación directa para detectar talentos globales.
- River busca un posicionamiento global con pretemporadas en España y vínculos con clubes como Chelsea. Es un cambio estratégico para sostener el protagonismo en un mercado competitivo.
River dio un paso fuerte hacia la modernización de su estructura futbolística al confirmar la incorporación de Pablo Longoria como nuevo director deportivo. La llegada del español de 39 años no sólo implica un cambio de nombres, sino también una transformación en la manera de gestionar el fútbol profesional, con una mirada más cercana a los modelos europeos.
Longoria arriba con un recorrido importante en el Viejo Continente. Su experiencia más reciente fue como presidente del Olympique de Marsella, pero también dejó su huella en clubes de peso como Juventus, donde se desempeñó como jefe de scouting, además de pasos por Valencia y Newcastle. Su perfil combina gestión, análisis y una fuerte impronta en la detección de talentos.
Sin embargo, su desembarco en Núñez no será en soledad. En la estructura que plantea el club, Longoria reportará directamente a Stefano Di Carlo y a Enzo Francescoli, una figura clave en el área deportiva desde hace años. Este esquema busca integrar la experiencia local con una mirada innovadora, sin perder la esencia que caracteriza a River.
Uno de los rasgos más distintivos del nuevo director deportivo es su metodología de trabajo. Reconocido como un verdadero obsesivo del fútbol, Longoria llega con un método que combina el análisis de Big Data con la observación directa. Se le atribuye una capacidad de seguimiento que alcanza hasta 160 partidos por semana, además de manejar seis idiomas, lo que amplía su red de contactos y su alcance en el mercado internacional.
Pero su enfoque no se limita a los números. Longoria sostiene que el análisis debe complementarse con el “ojo humano”: no toma decisiones únicamente en base a estadísticas o videos, sino que busca ver a los jugadores en el campo, entender su contexto personal y evaluar su valor de mercado antes de avanzar en cualquier negociación.
En cuanto a su filosofía, su premisa es clara: encontrar valor donde otros no lo detectan. Esto implica apostar tanto por jóvenes con proyección como por futbolistas consolidados que puedan ofrecer soluciones inmediatas. Todo, bajo una idea central: respetar la identidad y la historia del club como base para construir proyectos sostenibles.
El desafío no será menor. Esta será su primera experiencia en el fútbol sudamericano, un entorno marcado por la presión constante y la necesidad de resultados inmediatos. En ese contexto, River atraviesa un momento de transición, buscando reconfigurar su estructura tras el cierre de uno de los ciclos más exitosos de su historia reciente.
En paralelo, el club también analiza movimientos estratégicos, como la posibilidad de realizar su próxima pretemporada en España y establecer vínculos institucionales con entidades europeas como Chelsea. Señales de una institución que no sólo mira hacia adentro, sino que intenta posicionarse en un escenario global cada vez más competitivo.
La llegada de Longoria, en definitiva, abre una nueva etapa. Una en la que River apuesta a combinar su tradición con herramientas modernas, en busca de sostener su protagonismo dentro y fuera de la cancha.