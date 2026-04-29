River apuesta por un modelo europeo: Pablo Longoria es el nuevo director deportivo

Uno de los rasgos más distintivos del nuevo director deportivo es su metodología de trabajo. Reconocido como un verdadero obsesivo del fútbol, Longoria llega con un método que combina el análisis de Big Data con la observación directa. Se le atribuye una capacidad de seguimiento que alcanza hasta 160 partidos por semana, además de manejar seis idiomas, lo que amplía su red de contactos y su alcance en el mercado internacional.