Falcioni define el equipo de Atlético Tucumán para visitar a River

Resumen para apurados
- Falcioni define el XI de Atlético Tucumán para visitar a River este domingo a las 18:30 en el Monumental, con el objetivo de cerrar el Torneo Apertura con una imagen positiva.
- El técnico repetiría la formación del empate ante Banfield para priorizar la estabilidad. Recupera a Infante y Ortiz para el banco, mientras que Martín Benítez quedó descartado.
- El duelo es clave para maquillar un semestre irregular y ganar impulso de cara al cruce ante Talleres por Copa Argentina, el próximo gran objetivo del Decano en el corto plazo.
Atlético se prepara para cerrar su participación en el Torneo Apertura con una parada exigente en el Monumental. El equipo que conduce Julio César Falcioni ajusta los últimos detalles pensando en el duelo del domingo a las 18.30 frente a River, en un contexto que mezcla la necesidad de terminar con una buena imagen y la obligación de sostener cierta identidad futbolística.
La práctica de este jueves, desde las 9.30 en el complejo Ojo de Agua, será clave para empezar a delinear la formación. Sin embargo, todo indica que el entrenador apostará por la continuidad y repetirá el equipo que viene de empatar con Banfield. De confirmarse, Atlético saldría a la cancha con Luis Ingolotti en el arco; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso e Ignacio Galván en defensa; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy y Franco Nicola en la mitad; mientras que Nicolás Laméndola y Leandro Díaz conformarían el frente de ataque.
La decisión de no introducir variantes responde a una lógica clara: en un tramo final donde los resultados no han acompañado, Falcioni prioriza la estabilidad por sobre los cambios bruscos. El empate ante Banfield dejó algunas señales positivas en cuanto a orden y compromiso, aspectos que el cuerpo técnico considera fundamentales para enfrentar a un rival que suele imponer condiciones, especialmente cuando juega en casa.
No obstante, no todas son certezas. La recuperación de Juan Infante y Kevin Ortiz, ambos tras sendos desgarros, representa una noticia alentadora para el plantel. Si bien es probable que no sean titulares, su disponibilidad amplía el abanico de opciones, sobre todo pensando en un partido que puede demandar variantes tácticas durante su desarrollo. En contrapartida, Martín Benítez continúa con trabajos físicos diferenciados, lo que prácticamente lo deja al margen de la consideración para este compromiso.
La agenda de los próximos días refleja un cierre ordenado: el plantel volverá a entrenarse viernes en Ojo de Agua y el sábado lo hará en el estadio antes de emprender el viaje hacia Buenos Aires. Justamente, la delegación tiene previsto partir ese mismo sábado a las 17.30 rumbo a Capital Federal en avión, en busca de llegar con el descanso necesario para afrontar el compromiso del domingo.
Enfrente estará un River que, más allá de su presente, mantiene una identidad basada en la intensidad, la presión alta y el protagonismo ofensivo. Para Atlético, el desafío será sostener la concentración durante los 90 minutos, minimizar errores y aprovechar las oportunidades que puedan surgir, probablemente a través de transiciones rápidas o acciones de pelota parada.
El cierre del torneo no será un trámite. Para el “Decano”, representa la posibilidad de maquillar un semestre irregular y, sobre todo, de enviar una señal de carácter de cara a lo que viene. Porque más allá del Apertura, el horizonte inmediato también incluye la Copa Argentina, donde el cruce ante Talleres por los 16avos de final asoma como un objetivo concreto.
El presente de la Reserva de Atlético Tucumán
En paralelo, la Reserva tendrá este jueves desde las 15 un compromiso importante frente a Banfield, en la cancha de San Jorge. El equipo compite en el Grupo A, transita la fecha 10 del certamen ubicado en el séptimo puesto con 15 puntos y mantiene una oportunidad concreta: si logra un triunfo, se meterá entre los cuatro primeros de la tabla. El dato no es menor en un torneo parejo, donde cada punto empieza a pesar en la recta decisiva.
Además, habrá un condimento extra para los hinchas: el acceso será libre y gratuito, una invitación abierta para acompañar a un equipo que necesita cortar la racha de tres partidos sin victorias y recuperar confianza. Y para quienes no puedan asistir, el encuentro será transmitido por Liga Profesional de Fútbol, ampliando el alcance de un partido que puede marcar un punto de inflexión en la campaña.
Será también la primera vez en el año que juegue en ese escenario, tras haber sido local habitualmente en el Monumental.
Así, Atlético Tucumán transita horas decisivas. Entre la necesidad de competir, las urgencias propias de un ciclo irregular y la expectativa de cerrar con dignidad, el equipo de Falcioni se prepara para un último desafío que, aunque no definirá posiciones determinantes en Primera, sí puede marcar el tono de lo que vendrá en el corto plazo en todas sus categorías.