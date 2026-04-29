Falcioni define el equipo de Atlético Tucumán para visitar a River

La práctica de este jueves, desde las 9.30 en el complejo Ojo de Agua, será clave para empezar a delinear la formación. Sin embargo, todo indica que el entrenador apostará por la continuidad y repetirá el equipo que viene de empatar con Banfield. De confirmarse, Atlético saldría a la cancha con Luis Ingolotti en el arco; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso e Ignacio Galván en defensa; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy y Franco Nicola en la mitad; mientras que Nicolás Laméndola y Leandro Díaz conformarían el frente de ataque.