Premios Gardel: Paco y Ca7riel ganaron el oro y Lali marcó un récord

Quien no eludió la política fue Teresa Parodi, que elogió a Cristina Fernández de Kirchner, y le dedicó su premio. Emblema del folclore argentino y exministra de Cultura, subió al escenario del Teatro Coliseo ganó en Mejor Canción por “Siempre a la misma hora”. “Digo no al discurso de odio que reina en nuestro país hoy; digo no al vaciamiento cultural que pone en peligro a instituciones prestigiosas… digo no a la persecución y estigmatización a los que piensan distinto”, expresó, visiblemente emocionada, mientras el público comenzaba a aplaudir de pie.