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Arranque perfecto: Atlético Tucumán ganó todo en Pre AFA y lidera su grupo

Las categorías 2013, 2014 y 2015 volvieron a sumar triunfos en su visita a Estudiantes de Río Cuarto y sostienen un inicio ideal. Con seis victorias en dos fechas, la delegación tucumana confirma su gran momento en el torneo formativo.

Atlético Tucumán obtuvo buenos resultados en Pre AFA. Atlético Tucumán obtuvo buenos resultados en Pre AFA.
Hace 2 Hs

Las categorías Pre AFA (clases 2013 a 2015) de Atlético Tucumán atraviesan un inicio de torneo ideal, luego de volver a registrar una jornada perfecta este martes en la segunda fecha de la competencia, en su visita a Estudiantes de Río Cuarto, en la ciudad de Río Cuarto.

El saldo fue nuevamente inmejorable: tres victorias en igual cantidad de presentaciones, repitiendo lo conseguido en el debut frente a Camioneros de Córdoba, lo que confirma un arranque perfecto para la delegación tucumana en la competencia formativa.

Categoría 2013: triunfo ajustado y solidez defensiva

En la división 2013, Atlético se impuso por 1 a 0 con gol de Theo Bazán. El equipo es dirigido por Fernando Fontana, quien además se desempeña como coordinador del área Pre AFA, acompañado por el profesor Pablo Rodríguez en la preparación física.

En un partido cerrado y de trámite parejo, el conjunto tucumano logró sostener la ventaja con orden táctico y solidez defensiva, asegurando tres puntos importantes en condición de visitante.

Categoría 2014: eficacia y funcionamiento colectivo

La 2014 volvió a mostrar un rendimiento sólido y se quedó con la victoria por 2 a 0, gracias a los goles de Alexander Vellido y Yutiel Carrizo.

El equipo es conducido por Francisco Serrato, con Agustín Ibáñez en la preparación física. La categoría se destacó por su funcionamiento colectivo, la intensidad y la eficacia en los momentos clave del encuentro.

Categoría 2015: cierre ideal de la jornada

La 2015 completó el pleno de triunfos con una victoria por 1 a 0, con gol de Ian Salas.

El equipo es dirigido por Facundo Pereyra, acompañado por Antonio Coitino en la preparación física, cerrando una nueva actuación positiva para la categoría más chica de la delegación.

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