Regalo, ovación y mensaje: la noche especial de Neymar en el Nuevo Gasómetro

El empate quedó como un dato más dentro de la noche. Lo que perdurará será la imagen de un estadio entero reconociendo a un futbolista rival. Para Neymar, acostumbrado a los grandes escenarios, fue una muestra distinta, inesperada y profundamente simbólica. Para San Lorenzo, un gesto que trascendió el resultado y habló del respeto por la historia y el talento.