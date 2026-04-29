Regalo, ovación y mensaje: la noche especial de Neymar en el Nuevo Gasómetro

Resumen para apurados
- San Lorenzo homenajeó a Neymar con un obsequio y una ovación histórica en el Nuevo Gasómetro durante el empate 1-1 ante Santos, reconociendo su trayectoria y jerarquía mundial.
- La dirigencia entregó un regalo institucional al brasileño, quien fue aplaudido por la hinchada local pese a ser rival. Neymar agradeció el gesto y el cariño en sus redes sociales.
- Este evento sienta un precedente de deportividad y respeto inusual en el fútbol argentino, priorizando el talento sobre la rivalidad y fortaleciendo la imagen del club azulgrana.
No fue una visita más. Para Neymar, el paso por el Nuevo Gasómetro terminó convertido en una experiencia distinta, marcada por el reconocimiento y el respeto. En el empate 1-1 entre San Lorenzo y Santos, el brasileño fue protagonista de una noche que superó lo futbolístico.
Desde la entrada en calor se percibió que algo especial estaba por suceder. Cada intervención del “10” fue acompañada por aplausos, en un gesto poco habitual para un rival. Lejos de la hostilidad típica del fútbol argentino, el público del Ciclón eligió rendirse ante la jerarquía de una de las grandes figuras de la última década.
El reconocimiento tuvo su punto más simbólico antes del partido, cuando la dirigencia azulgrana le entregó un obsequio institucional. El gesto, cargado de respeto, fue una forma de destacar la trayectoria del delantero y su impacto global en el deporte.
Ya con la pelota en juego, el clima no cambió. Cada contacto de Neymar con el balón generó una reacción inmediata desde las tribunas. Fue una ovación sostenida, que atravesó los 90 minutos y dejó una postal inusual: un estadio argentino aplaudiendo a una figura rival.
La publicación de Neymar
Tras el encuentro, el brasileño dejó en claro que lo vivido no pasó desapercibido. A través de sus redes sociales, agradeció el cariño recibido y remarcó el valor de ese reconocimiento.
“Quería agradecer a todos los que fueron al estadio hoy, gracias por el cariño… Eso demuestra mucho lo que hice en el fútbol. Gracias San Lorenzo. Un día especial que quedará en mi memoria y la de mi familia”, escribió en una historia de Instagram.
El empate quedó como un dato más dentro de la noche. Lo que perdurará será la imagen de un estadio entero reconociendo a un futbolista rival. Para Neymar, acostumbrado a los grandes escenarios, fue una muestra distinta, inesperada y profundamente simbólica. Para San Lorenzo, un gesto que trascendió el resultado y habló del respeto por la historia y el talento.