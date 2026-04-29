Polémica en Brasil: un jugador de Cruzeiro protagonizó un gesto repudiable ante Boca
Un manotazo provocativo al paraguayo Adam Bareiro pasó inadvertido para el árbitro, pero se viralizó horas después. La acción pudo haber cambiado el partido que el "Xeneize" perdió 1-0 ante Cruzeiro en la tercera fecha de Copa Libertadores.
Resumen para apurados
- Christian (Cruzeiro) realizó un gesto indebido a Adam Bareiro (Boca) durante la Copa Libertadores en Brasil, acción que no fue sancionada y generó repudio tras viralizarse.
- La jugada ocurrió en la mitad de la cancha sin sanción del árbitro Esteban Ostojich. El episodio se viralizó luego y fue comparado con la agresión de Santa Cruz a Riquelme en 2002.
- La omisión arbitral condicionó el partido que Boca perdió 1-0 tras la expulsión de Bareiro. El hecho reabre el debate sobre el control disciplinario y el uso del VAR en Sudamérica.
El partido de Copa Libertadores entre Cruzeiro y Boca dejó mucho más que un resultado. El 1-0 a favor del conjunto brasileño quedó rápidamente en segundo plano tras la viralización de una acción que encendió la polémica: un gesto indebido del volante Christian sobre el delantero paraguayo Adam Bareiro.
La jugada ocurrió en la mitad de la cancha, en medio de un forcejeo típico de partido caliente. Bareiro intentaba proteger la pelota de espaldas cuando Christian, entre empujones y patadas, realizó un toque en la zona glútea del atacante. La acción, captada desde un ángulo posterior y a ras del campo, fue rápidamente catalogada como provocativa, antirreglamentaria y repudiable.
En el momento, la terna arbitral encabezada por el uruguayo Esteban Ostojich no advirtió lo sucedido. Sin embargo, Bareiro reaccionó de inmediato: visiblemente enfurecido, protestó con vehemencia tanto al juez principal como al cuarto árbitro, sin obtener respuesta. La jugada continuó sin sanción, en un contexto que ya mostraba signos de tensión creciente.
Horas más tarde, con la difusión del video en redes sociales, el episodio tomó otra dimensión. Las imágenes dejaron en evidencia el gesto de Christian, lo que abrió el debate sobre una posible sanción que, de haber sido advertida en tiempo real, podría haber derivado en una expulsión directa. Según el reglamento de la IFAB, los gestos ofensivos o abusivos son pasibles de tarjeta roja sin mediación.
âEl VAR AndrÃ©s Cunha no revisÃ³ esta agresiÃ³n a Adam Bareiro por parte de Christian.— Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 29, 2026
âVergonzoso arbitraje de todo el equipo arbitral uruguayo perjudicando a #Boca el 100% del tiempo.pic.twitter.com/lkBnbZVUYl
El impacto de esa omisión arbitral no fue menor. En el desarrollo posterior del encuentro, Bareiro terminó siendo expulsado, en el marco de un duelo personal que ya venía cargado desde ese cruce inicial. Distintas interpretaciones coinciden en que, de haber sido sancionado Christian, el enfrentamiento entre ambos jugadores se habría desactivado antes, evitando la escalada que terminó condicionando a Boca.
Con un hombre menos, el equipo argentino no logró sostener el partido y terminó cayendo por la mínima diferencia. Así, una jugada que en su momento pasó desapercibida terminó siendo determinante, no sólo por su carga simbólica, sino también por sus posibles consecuencias deportivas.
El episodio no tardó en generar comparaciones. En redes sociales, muchos hinchas recordaron un antecedente ocurrido en 2002, cuando Juan Román Riquelme fue víctima de una acción similar por parte de Fabián Santa Cruz. Aquella vez, la reacción del entonces “10” de Boca derivó en su expulsión, en un caso que todavía se mantiene en la memoria colectiva del fútbol sudamericano.
Lo ocurrido en Belo Horizonte reabre el debate sobre el control disciplinario en partidos de alta tensión y la necesidad de herramientas que permitan detectar este tipo de conductas en tiempo real. Mientras tanto, el resultado quedó escrito, pero la polémica sigue abierta.