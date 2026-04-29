Polémica en Brasil: un jugador de Cruzeiro protagonizó un gesto repudiable ante Boca

Horas más tarde, con la difusión del video en redes sociales, el episodio tomó otra dimensión. Las imágenes dejaron en evidencia el gesto de Christian, lo que abrió el debate sobre una posible sanción que, de haber sido advertida en tiempo real, podría haber derivado en una expulsión directa. Según el reglamento de la IFAB, los gestos ofensivos o abusivos son pasibles de tarjeta roja sin mediación.