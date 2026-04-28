San Martín frente a un problema que crece: todavía no encuentra un esquema que le dé respuestas

El final del invicto en Carlos Casares no sólo dejó una derrota incómoda. También volvió a exponer una tensión que San Martín arrastra desde el inicio del torneo: la dificultad para encontrar una estructura estable que sostenga el rendimiento más allá de los nombres y de los contextos. La caída contra Agropecuario, en ese sentido, funcionó como una síntesis de todo lo que le viene pasando al equipo de Andrés Yllana: cambia, busca, prueba… pero todavía no se afirma.