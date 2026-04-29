Dónde se encuentra el cielo más estrellado de Argentina

Un paisaje para cada estación

El Leoncito es un destino que se transforma con el calendario. En verano, el arroyo y la Cascada El Rincón brindan un alivio fresco frente al sol sanjuanino. Al llegar el otoño, las hileras de álamos se tiñen de un amarillo vibrante que, meses después, el invierno cubrirá de un blanco absoluto con las nevadas. La primavera, finalmente, devuelve el estallido de colores a las ciénagas, confirmando que este rincón de Calingasta es mucho más que una ventana al universo: es un tributo a la vida silvestre.