¿Cuál es el nombre de origen japonés que es tendencia en Argentina y qué significa?

Qué significa Hana y por qué es tendencia

El nombre Hana tiene origen japonés y se traduce como “flor”, un símbolo asociado a la belleza, la delicadeza y el renacer dentro de esa cultura. Esta conexión se refuerza con la tradicional festividad japonesa del Hanami, en la que las personas se reúnen para contemplar la floración de los cerezos, conocidos como sakura.