Un supuesto repartidor de "Pedidos Ya" fue detenido con más de un kilo de cocaína en Tucumán

Tras un breve seguimiento a distancia, el sospechoso fue interceptado en la intersección de calles William Blake y Próspero Mena. "Esta persona deja abandonado el vehículo, pero a pocos metros es aprehendido. Posteriormente, el personal policial realizó un palpado preventivo y al revisar el bolso, a simple vista, se observó un ladrillo prensado de lo que podría ser una sustancia prohibida", agregó el efectivo.