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Un supuesto repartidor de "Pedidos Ya" fue detenido con más de un kilo de cocaína en Tucumán

Ocurrió en calles William Bliss y William Blake. El sospechoso intentó huir pero fue aprehendido.

DETENIDO. El hombre circulaba con la ropa de una aplicación de delivery. DETENIDO. El hombre circulaba con la ropa de una aplicación de delivery.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La policía de Tucumán detuvo este martes a un hombre disfrazado de repartidor de Pedidos Ya con más de un kilo de cocaína tras un control de rutina y una breve persecución.
  • El sospechoso intentó huir al ver a la patrulla. Tras ser interceptado, hallaron un ladrillo de 1.070 gramos de cocaína en su bolso. El Juzgado Federal N°1 tomó intervención inmediata.
  • El caso evidencia el uso de uniformes de delivery para el narcotráfico regional. Se prevé un endurecimiento de los controles preventivos a trabajadores de aplicaciones móviles.
Resumen generado con IA

Un operativo preventivo realizado este martes por la División Especial de Patrulla Motorizada Capital culminó con el decomiso de más de un kilo de cocaína y la detención de un hombre que circulaba con la ropa de repartidor de la aplicación "Pedidos Ya".

Epifanio Barboza, jefe de Compañía de Patrulla Motorizada Capital, detalló que los agentes se encontraban en calle William Bliss al 1.500 cuando observaron una motocicleta de baja cilindrada con la placa dominical ilegible, lo que motivó un control de rutina.

"El conductor vestía ropa de la aplicación de repartos 'Pedidos Ya' y al percatarse de la presencia policial, aceleró la marcha del vehículo", precisó Barboza.

Tras un breve seguimiento a distancia, el sospechoso fue interceptado en la intersección de calles William Blake y Próspero Mena. "Esta persona deja abandonado el vehículo, pero a pocos metros es aprehendido. Posteriormente, el personal policial realizó un palpado preventivo y al revisar el bolso, a simple vista, se observó un ladrillo prensado de lo que podría ser una sustancia prohibida", agregó el efectivo.

Personal de Didrop Capital realizó las pruebas de campo que resultaron positivas para cocaína, con un pesaje de 1.070 gramos. En consecuencia, tomó intervención el Juzgado Federal N°1. El conductor del vehículo quedó a disposición de la Justicia, mientras que el rodado y la droga fueron secuestrados.

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