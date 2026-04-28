Mica Viciconte recordó su pelea con "La Bomba" Tucumana: "Le dije que tenía un solo tema"

Resumen para apurados
- Mica Viciconte repasó su histórico enfrentamiento con Gladys "La Bomba" Tucumana tras el ingreso de la cantante a Gran Hermano, cuestionando su trayectoria y profesionalismo.
- La disputa surgió en certámenes de TV por la falta de conducta de Tyago Griffo y escaló con acusaciones de agresiones físicas desmentidas por cámaras de seguridad de América TV.
- El resurgimiento de este conflicto mediático reactiva debates sobre el bullying y la veracidad en los medios, impactando en la imagen de ambas figuras dentro de la escena actual.
El histórico enfrentamiento entre Mica Viciconte y Gladys "La Bomba" Tucumana volvió a quedar en el centro de la escena tras el ingreso de la cantante a Gran Hermano Generación Dorada. En ese contexto, Viciconte repasó el origen de la disputa y aportó su versión sobre los episodios más tensos.
Según relató en Streams Telefe, el conflicto comenzó cuando ambas compartieron certámenes como Bailando y Cantando por un sueño. Allí, Viciconte cuestionó la actitud de Tyago Griffo, hijo de Gladys y su compañero en la pista, por supuesta falta de disciplina en los ensayos. “El hijo no es profesional. Llegaba tarde a los ensayos. Yo iba de invitada, hacía cualquier cosa en un truco. Y se quejaba mucho. Entonces le dije: ‘Mirá, escuchá, avisame y yo vengo más tarde. No me hagás venir por venir, porque yo vengo de onda’”, recordó. “Se enojó. Bailamos con la mejor de las ondas. Obviamente, nos fue muy mal”, agregó entre risas.
La tensión creció a partir de declaraciones en las que Viciconte puso en duda la vigencia musical de la cantante. “Yo sinceramente le dije la verdad, que no era una mujer que yo conocía, que sabía que tenía un solo tema. No es de la generación de ahora, de los jóvenes, que escuchan otros temas. Y le dije: con un solo tema mirá el éxito que hiciste”, sostuvo.
Gladys interpretó esas palabras como un ataque personal, lo que profundizó el distanciamiento. El conflicto trascendió el ámbito del certamen y tuvo un episodio central en los pasillos de América TV. Allí, la cantante acusó a Viciconte de haberla empujado. “Casi me arranca el brazo, a propósito obviamente”, afirmó en su momento, al asegurar que sufrió una lesión en el brazo derecho.
Viciconte desmintió esa versión y pidió revisar las cámaras de seguridad del canal. Según su relato, las imágenes demostraron que no hubo contacto físico. “Ella fingió una situación de agresión… Ella mintió en esa situación”, aseguró.
El episodio fue amplificado en el programa Incorrectas, donde la panelista Celina Rucci y la conductora Moria Casán respaldaron la versión de Viciconte. La ex participante de Combate incluso reclamó una disculpa pública y evaluó posibles acciones legales.
Lejos de disiparse, la tensión se reactivó durante el Cantando 2020. La participación de Viciconte generó expectativas por un eventual cruce, que finalmente se concretó. Según trascendió, Gladys se negó a dialogar y acusó a su rival de burlarse e imitarla.
En ese marco, la cantante le reprochó: “Estuviste mal en imitarme y burlarte de mí. Te colocaste un almohadón en la panza. Yo no soy desprolija en la vida, nunca lo fui y nunca lo seré”. Viciconte, por su parte, sostuvo que no buscaba confrontaciones y salió en defensa de su pareja, Fabián Cubero, ante cuestionamientos.
El enfrentamiento incluyó acusaciones de bullying, diferencias personales y la reiteración de episodios pasados, como el presunto empujón. Mientras tanto, Tyago Griffo acompañó a su madre e intentó mediar en distintos momentos.