Secciones
EspectáculosFamosos

Mica Viciconte recordó su pelea con "La Bomba" Tucumana: "Le dije que tenía un solo tema"

El conflicto entre ambas figuras se remonta a su paso por el Bailando y el Cantando. Hubo acusaciones cruzadas, un supuesto empujón y versiones enfrentadas.

Galdys Galdys
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Mica Viciconte repasó su histórico enfrentamiento con Gladys "La Bomba" Tucumana tras el ingreso de la cantante a Gran Hermano, cuestionando su trayectoria y profesionalismo.
  • La disputa surgió en certámenes de TV por la falta de conducta de Tyago Griffo y escaló con acusaciones de agresiones físicas desmentidas por cámaras de seguridad de América TV.
  • El resurgimiento de este conflicto mediático reactiva debates sobre el bullying y la veracidad en los medios, impactando en la imagen de ambas figuras dentro de la escena actual.
Resumen generado con IA

El histórico enfrentamiento entre Mica Viciconte y Gladys "La Bomba" Tucumana volvió a quedar en el centro de la escena tras el ingreso de la cantante a Gran Hermano Generación Dorada. En ese contexto, Viciconte repasó el origen de la disputa y aportó su versión sobre los episodios más tensos.

Según relató en Streams Telefe, el conflicto comenzó cuando ambas compartieron certámenes como Bailando y Cantando por un sueño. Allí, Viciconte cuestionó la actitud de Tyago Griffo, hijo de Gladys y su compañero en la pista, por supuesta falta de disciplina en los ensayos. “El hijo no es profesional. Llegaba tarde a los ensayos. Yo iba de invitada, hacía cualquier cosa en un truco. Y se quejaba mucho. Entonces le dije: ‘Mirá, escuchá, avisame y yo vengo más tarde. No me hagás venir por venir, porque yo vengo de onda’”, recordó. “Se enojó. Bailamos con la mejor de las ondas. Obviamente, nos fue muy mal”, agregó entre risas.

La tensión creció a partir de declaraciones en las que Viciconte puso en duda la vigencia musical de la cantante. “Yo sinceramente le dije la verdad, que no era una mujer que yo conocía, que sabía que tenía un solo tema. No es de la generación de ahora, de los jóvenes, que escuchan otros temas. Y le dije: con un solo tema mirá el éxito que hiciste”, sostuvo.

Gladys interpretó esas palabras como un ataque personal, lo que profundizó el distanciamiento. El conflicto trascendió el ámbito del certamen y tuvo un episodio central en los pasillos de América TV. Allí, la cantante acusó a Viciconte de haberla empujado. “Casi me arranca el brazo, a propósito obviamente”, afirmó en su momento, al asegurar que sufrió una lesión en el brazo derecho.

Viciconte desmintió esa versión y pidió revisar las cámaras de seguridad del canal. Según su relato, las imágenes demostraron que no hubo contacto físico. “Ella fingió una situación de agresión… Ella mintió en esa situación”, aseguró.

El episodio fue amplificado en el programa Incorrectas, donde la panelista Celina Rucci y la conductora Moria Casán respaldaron la versión de Viciconte. La ex participante de Combate incluso reclamó una disculpa pública y evaluó posibles acciones legales.

Lejos de disiparse, la tensión se reactivó durante el Cantando 2020. La participación de Viciconte generó expectativas por un eventual cruce, que finalmente se concretó. Según trascendió, Gladys se negó a dialogar y acusó a su rival de burlarse e imitarla.

En ese marco, la cantante le reprochó: “Estuviste mal en imitarme y burlarte de mí. Te colocaste un almohadón en la panza. Yo no soy desprolija en la vida, nunca lo fui y nunca lo seré”. Viciconte, por su parte, sostuvo que no buscaba confrontaciones y salió en defensa de su pareja, Fabián Cubero, ante cuestionamientos.

El enfrentamiento incluyó acusaciones de bullying, diferencias personales y la reiteración de episodios pasados, como el presunto empujón. Mientras tanto, Tyago Griffo acompañó a su madre e intentó mediar en distintos momentos.

Temas Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político
1

Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político

“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición
2

“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición

Trump estudia la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz
3

Trump estudia la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Nueva etapa en la Casa Histórica: Javier Vázquez quedará al frente de la institución
4

Nueva etapa en la Casa Histórica: Javier Vázquez quedará al frente de la institución

Día Internacional de la Danza: una celebración que recorrerá varios escenarios
5

Día Internacional de la Danza: una celebración que recorrerá varios escenarios

Ranking notas premium
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden
2

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

La Legislatura debatirá Ficha Limpia este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?
3

La Legislatura debatirá "Ficha Limpia" este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?

La mentira del paladar negro en el fútbol argentino: al hincha sólo le importa ganar
4

La mentira del paladar negro en el fútbol argentino: al hincha sólo le importa ganar

Las pantallas que protegen: ¿puede la tecnología reducir el riesgo de demencia en los adultos mayores?
5

Las pantallas que protegen: ¿puede la tecnología reducir el riesgo de demencia en los adultos mayores?

Más Noticias
“No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta

“No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta

La Casa Histórica de Tucumán tiene nueva conducción: quién es Javier Vázquez

La Casa Histórica de Tucumán tiene nueva conducción: quién es Javier Vázquez

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

La “Bomba Tucumana” con coronita: la regla que no cumplió antes de entrar a “Gran Hermano”

La “Bomba Tucumana” con coronita: la regla que no cumplió antes de entrar a “Gran Hermano”

Escándalo en Gran Hermano: una ex participante contó que tuvo una hija con Eduardo Carrera y él no la reconoce

Escándalo en Gran Hermano: una ex participante contó que tuvo una hija con Eduardo Carrera y él no la reconoce

El deseo que Brian Sarmiento le transmitió al oído a Danelik

El deseo que Brian Sarmiento le transmitió al oído a Danelik

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

Comentarios