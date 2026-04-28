Mica Viciconte recordó su pelea con "La Bomba" Tucumana: "Le dije que tenía un solo tema"

Según relató en Streams Telefe, el conflicto comenzó cuando ambas compartieron certámenes como Bailando y Cantando por un sueño. Allí, Viciconte cuestionó la actitud de Tyago Griffo, hijo de Gladys y su compañero en la pista, por supuesta falta de disciplina en los ensayos. “El hijo no es profesional. Llegaba tarde a los ensayos. Yo iba de invitada, hacía cualquier cosa en un truco. Y se quejaba mucho. Entonces le dije: ‘Mirá, escuchá, avisame y yo vengo más tarde. No me hagás venir por venir, porque yo vengo de onda’”, recordó. “Se enojó. Bailamos con la mejor de las ondas. Obviamente, nos fue muy mal”, agregó entre risas.