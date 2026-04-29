Sporting trae a Tucumán un estudio de pisada gratuito para corredores

Preparáte para los 21K Yerba Buena

El próximo 17 de mayo se corre en Yerba Buena una nueva edición de los 21K Yerba Buena Sporting, una de las carreras más importantes de la provincia, que reúne a corredores de todos los niveles. La competencia ofrece dos distancias: 21K, como prueba principal, y 10K, una opción ideal para quienes buscan un nuevo desafío o dar sus primeros pasos en competencias.