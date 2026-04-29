Sporting trae a Tucumán un estudio de pisada gratuito para corredores

A veces, el secreto para bajar tus tiempos o dejar de sentir esa molestia en la rodilla no está en entrenar más duro, sino en pisar mejor. Este jueves 30, en nuestra tienda de Muñecas 181, Sporting transforma su espacio en un centro de alto rendimiento para vos.
¿Sabes qué tipo de pisada tenés?
Identificarla es el primer paso para correr con seguridad y confort.
No es sólo caminar sobre una plataforma. Vas a acceder a un estudio biomecánico profesional realizado por kinesiólogos especializados. A través de tecnología de precisión, analizaremos tu pisada para darte el diagnóstico que necesitás:
•Mejorar tu técnica de carrera y estabilidad.
•Prevenir lesiones comunes (fascitis, tendinitis, etc.).
•Asesoramiento personalizado en plantillas y calzado ideal para tu tipo de arco.
Preparáte para los 21K Yerba Buena
El próximo 17 de mayo se corre en Yerba Buena una nueva edición de los 21K Yerba Buena Sporting, una de las carreras más importantes de la provincia, que reúne a corredores de todos los niveles. La competencia ofrece dos distancias: 21K, como prueba principal, y 10K, una opción ideal para quienes buscan un nuevo desafío o dar sus primeros pasos en competencias.
Y este jueves, en Sporting, podés empezar a vivir la experiencia.
De 18:00 a 21:00, habrá un stand exclusivo de inscripción para que puedas anotarte en el momento y asegurar tu lugar.
Un impulso extra para tu equipamiento
Queremos acompañarte en cada paso: por participar del estudio, recibirás beneficios y descuentos especiales durante todo el día en productos seleccionados. Es la oportunidad perfecta para renovar tus zapatillas con la certeza de que son las indicadas para vos.
¡No te lo pierdas!
•Cuando: jueves 30 de abril.
•Dónde: Muñecas 181
•Horarios del estudio: 9:00 a 12:30 y 18:00 a 21:00.
¡Vení, unite a la experiencia y llevate tu diagnóstico profesional sin cargo! Tu mejor versión te espera en la meta. ¿Estás listo para dar el primer paso?
Sporting: El deporte te hace bien, y hacerlo bien te hace mejor.