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Dante Ortega habló del peso de su apellido y su identidad: “No es fácil, pero soy una persona aparte”

El nieto de "Palito Ortega" se sinceró sobre los desafíos y privilegios de crecer en una familia icónica del espectáculo.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Dante Ortega, nieto de 'Palito', habló con Moria Casán sobre el peso de su apellido. Expresó que, pese al éxito familiar, busca construir una identidad y camino propio en el medio.
  • Reconoció los privilegios de su herencia y se definió como alguien frontal y verborrágico. Admitió que su apellido abre puertas, pero apuesta a diferenciarse con un estilo singular.
  • Su postura expone el desafío de las nuevas generaciones de clanes famosos para validar su talento. Marca una tendencia de búsqueda de autenticidad frente al estigma del privilegio.
Resumen generado con IA

Dante Ortega rompió el silencio y habló sin filtros sobre lo que significa llevar uno de los apellidos más reconocidos del mundo artístico argentino. Invitado al programa La mañana con Moria, conducido por Moria Casán, el nieto de "Palito" Ortega reflexionó sobre su identidad, su personalidad y el camino que busca construir por fuera del legado familiar.

Dante Ortega y el peso de su apellido

Durante la entrevista, Dante Ortega se mostró sincero al abordar una cuestión que atraviesa a muchos hijos y nietos de figuras públicas: la presión de estar a la altura de una historia familiar marcada por el éxito.

“Sí, o sea, no es fácil por momentos porque tenés muchas referencias de gente que le ha ido muy bien en mi familia, como mi abuelo, mis tíos… bueno, mis viejos también se han podido consagrar en lo suyo”, expresó.

Sin embargo, lejos de quedar atrapado en esa comparación constante, dejó en claro su postura: “Estoy buscando mi camino y yo soy una persona aparte, tengo mi impronta y la voy a ir desarrollando cada vez más”.

Una personalidad sin filtros

Además de hablar sobre su apellido, Dante Ortega destacó un rasgo central de su personalidad: su frontalidad.

“Yo soy el que más cuestiona. Cuando no me gusta algo lo digo, soy muy verborrágico… no me quedo callado”, aseguró.

Esa actitud, según dejó entrever, es parte de lo que lo diferencia dentro de su propio entorno familiar y también en el medio artístico.

Privilegios y desafíos de una herencia mediática

En otro tramo de la charla, Dante Ortega reconoció sin rodeos que su contexto le otorga ciertas ventajas, aunque también implica desafíos.

“Claramente tendría que lucharla mucho más”, admitió al imaginar cómo sería su carrera sin el respaldo de su apellido.

También reflexionó sobre la repercusión mediática de su figura: “Entiendo que tengo una posición en la que hago un monólogo tuyo y sale en todos lados… pero también hay una suerte que está a mi favor y que la tengo que tratar de aprovechar”.

Un camino propio más allá de la fama

Lejos de compararse con otros, Dante Ortega eligió definirse desde su individualidad: “Siento que yo soy particular en mi estilo, ni mejor ni peor que nadie”.

Con estas declaraciones, dejó en claro que, aunque el apellido Ortega abre puertas, su objetivo es construir una carrera basada en su propia identidad y crecimiento personal dentro del medio.

Temas Ramón "Palito" Ortega
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