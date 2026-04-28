No solo fútbol: las otras profesiones de jugadores y técnicos que pasaron por los Mundiales

También hay historias de entrenadores que siguieron caminos poco convencionales. Jorge Sampaoli es uno de los ejemplos más claros. Nunca jugó al fútbol de manera profesional: una grave lesión en su juventud lo dejó afuera de las canchas. A partir de ahí, su vida tomó otro rumbo. Trabajó en el Banco Provincia y fue empleado municipal, mientras empezaba a dirigir en ligas regionales. Su historia está atravesada por la perseverancia. En sus primeros años, dirigía donde podía y como podía: incluso llegó a subirse a un árbol para dar indicaciones en un partido porque no le permitían estar en el banco. Más adelante, ya en Perú, vivió en un cuartel de bomberos para ahorrar dinero mientras dirigía. Con el tiempo, ese recorrido lo llevó a la élite: pasó por Chile, donde ganó la Copa América, y luego dirigió a la Selección argentina en el Mundial de Rusia 2018. Un camino construido desde el trabajo y la obsesión por el detalle.