La dura confesión de Mbappé sobre la final con Argentina: "Perdimos de la forma más cruel"

"Nos convierte en animales de circo"

El delantero también reflexionó sobre cómo convive con la exposición pública y el acoso de los paparazzi, un foco de debate recurrente en las últimas semanas. "Para gente como yo, un día de ensueño es volver a la simplicidad: poder hacer lo que quieras, con quien quieras y donde quieras sin ser molestado. Eso se ha convertido en un lujo", admitió, aunque aclaró que no sueña con el anonimato absoluto, sino con tener la libertad de sus compañeros de equipo.