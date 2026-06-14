La dura confesión de Mbappé sobre la final con Argentina: "Perdimos de la forma más cruel"

Resumen para apurados
- Kylian Mbappé confesó en París que desearía cambiar el resultado de la final perdida contra Argentina en Qatar 2022, al calificarla como la derrota más cruel de su carrera.
- El futbolista hizo esta revelación en una entrevista realizada por sus propios compañeros y DT, previo al debut de Francia ante Senegal, donde también criticó la presión mediática.
- El testimonio expone el impacto psicológico que aún arrastran las figuras de Francia y abre el debate sobre la salud mental y la deshumanización de los deportistas de élite.
A las puertas de un nuevo estreno mundialista con la selección de Francia, este martes a las 16 frente ante Senegal por el Grupo D, Kylian Mbappé se prestó a un particular cuestionario con el medio Le Parisien, en el que sus propios compañeros y hasta su entrenador, Didier Deschamps, oficiaron de entrevistadores. Sin eludir ningún tema, la estrella del Real Madrid confesó que la final perdida ante Argentina en Qatar 2022 sigue siendo una herida abierta que desearía poder revertir.
Al ser consultado por el juvenil Warren Zaïre-Emery sobre qué momento de su trayectoria volvería a disputar si pudiera modificar el pasado, el astro francés no dudó. "Hay muchos momentos, sobre todo las derrotas, porque si las revives, tal vez puedas cambiar el curso del destino. Por ejemplo, cambiaría la de Argentina en 2022. Esa final se me viene más a la cabeza que la que ganamos (en Rusia 2018)", reconoció.
Mbappé remarcó el impacto emocional de aquella tarde en el Estadio Lusail. "Es muy difícil perder una final del Mundial, ya de por sí porque es cada cuatro años. Muchos jugadores de aquel partido ya no están en esta Copa del Mundo", dijo.
Asimismo, descartó que la definición desde los doce pasos haya sido una cuestión de azar. "La crueldad está ahí: hicimos todo eso para perder en penales. No creo en la suerte, los penales no son una lotería. Es un gesto técnico, pero sigue siendo la forma más cruel de perder", se lamentó.
"Nos convierte en animales de circo"
El delantero también reflexionó sobre cómo convive con la exposición pública y el acoso de los paparazzi, un foco de debate recurrente en las últimas semanas. "Para gente como yo, un día de ensueño es volver a la simplicidad: poder hacer lo que quieras, con quien quieras y donde quieras sin ser molestado. Eso se ha convertido en un lujo", admitió, aunque aclaró que no sueña con el anonimato absoluto, sino con tener la libertad de sus compañeros de equipo.
En una fuerte analogía sobre la presión mediática, el futbolista concluyó: "La fama nos deshumaniza, nos convierte un poco en animales de circo. Todo el mundo quiere saber qué hago, dónde y con quién. He aprendido a aceptarlo, nadie está preparado para eso. Al menos en España puedo salir sin seguridad; ¡puedo vivir más que en Francia!", cerró el delantero.