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Alarma en la Selección: Nicolás González, lesionado y en duda para el Mundial 2026

El delantero argentino sufrió una molestia muscular en el Atlético de Madrid y estará entre tres y cuatro semanas afuera. Se pierde partidos clave y preocupa a la Selección.

Nicolás González, delantero de Atlético de Madrid. Nicolás González, delantero de Atlético de Madrid.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Nicolás González sufrió una lesión muscular en el Atlético de Madrid que lo alejará un mes de las canchas, encendiendo alarmas en la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.
  • El delantero se lesionó entrenando y se perderá las semis de Champions ante Arsenal. El antecedente de su baja en Qatar 2022 por una dolencia similar agrava la preocupación actual.
  • Lionel Scaloni sigue su evolución a meses del Mundial. La lesión también afecta su situación contractual, ya que el Atlético debe cumplir minutos para ejecutar su compra obligatoria.
Resumen generado con IA

La preocupación se instaló de golpe alrededor de Nicolás González. El delantero argentino, que actualmente juega en el Atlético de Madrid, sufrió una lesión muscular durante un entrenamiento y encendió las alarmas tanto en su club como en la Selección.

Según los primeros reportes médicos, el tiempo estimado de recuperación es de tres a cuatro semanas, lo que lo deja prácticamente al margen de los compromisos más exigentes del tramo final de la temporada. Una baja sensible en un momento donde cada partido empieza a definir objetivos.

En ese contexto, González no podrá estar en una serie de encuentros clave. Entre ellos, la semifinal de la Champions League frente al Arsenal, además de varios compromisos de La Liga ante rivales como el Valencia, el Celta de Vigo, el Osasuna y el Girona.

El panorama abre distintos escenarios. Si la evolución es favorable, su regreso podría darse recién en la última fecha del torneo local frente al Villarreal, o incluso estirarse hasta una eventual final de Champions, prevista para el 30 de mayo.

Pero la preocupación no se limita a Europa. En Argentina, el foco está puesto en lo que viene. El cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni sigue de cerca su recuperación, teniendo en cuenta que restan menos de dos meses para el inicio del Mundial 2026.

El antecedente reciente no ayuda: González ya se perdió el Mundial de Qatar 2022 por una lesión de último momento, una situación que todavía resuena puertas adentro.

En lo contractual, el atacante atraviesa una etapa particular. Se encuentra en el Atlético de Madrid cedido desde la Juventus, en una operación que incluye una cláusula de compra obligatoria de 32 millones de euros, siempre que cumpla con determinados minutos en cancha. De todos modos, no se descarta una renegociación entre clubes.

Antes de la lesión, el argentino venía mostrando señales positivas: incluso se destacó con un doblete frente al Elche, más allá de la derrota de su equipo. Un rendimiento que empezaba a consolidarlo, pero que ahora queda en pausa.

El presente de Nicolás González es, hoy, una incógnita abierta. Entre los tiempos de recuperación, las definiciones en Europa y el horizonte del Mundial, cada día contará. Porque no es solo una lesión: es el riesgo de quedarse afuera, otra vez, en el momento más importante.

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