Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Resumen para apurados
- Países Bajos y Japón se enfrentan hoy a las 18:00 en el Dallas Stadium por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026 para sumar puntos clave en el debut del torneo.
- Países Bajos llega con dudas por sus amistosos previos y Japón arrastra seis triunfos seguidos, aunque el equipo asiático no contará con el lesionado Wataru Endo.
- El cruce en el Grupo F, completado por Suecia y Túnez, resulta clave para perfilar las opciones de clasificación a la siguiente ronda del máximo torneo del fútbol global.
Países Bajos y Japón se enfrentarán hoy desde las 18 en el Dallas Stadium por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026. En una zona que también integran Suecia y Túnez, ambos seleccionados buscarán empezar con el pie derecho y sumar tres puntos que pueden resultar decisivos para la clasificación.
El equipo dirigido por Ronald Koeman llega con una plantilla repleta de figuras, aunque con algunas dudas en su funcionamiento luego de caer frente a Argelia y vencer ajustadamente 2-1 a Uzbekistán en los amistosos previos. Japón, por su parte, atraviesa un gran presente y acumula seis victorias consecutivas, aunque sufrirá la ausencia de Wataru Endo por lesión.
Posibles formaciones de Países Bajos y Japón
Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven; Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Frenkie De Jong; Crysencio Summerville o Brian Brobbey, Donyell Malen y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.
Japón: Zion Suzuki; Yukinara Sugawara, Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi o Ko Itakura, Hiroki Ito, Keito Nakamura; Kaishu Sano, Daichi Kamada; Takefusa Kubo, Ayase Ueda y Junya Ito. DT: Hajime Moriyasu.
Datos del partido: horario y por dónde ver el Mundial 2026
Hora: 18.00
TV: TyC Sports
Árbitro: Ismail Elfath
Estadio: Dallas Stadium