Diario de viaje: bienvenida a Kansas City, tierra de tornados

Durante meses imaginé cómo sería mi llegada a Estados Unidos para cubrir el Mundial. Pensé en estadios gigantes, en autopistas interminables, en las primeras referencias al torneo y en las banderas que comenzarían a aparecer por todos lados a medida que se acercara el debut de la selección argentina. Sin embargo, nunca imaginé que la bienvenida incluiría una alerta de tornado.