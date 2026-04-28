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Tucumán: dos hermanos ocultaban más de 21 kilos de cocaína en un vehículo

El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional N° 157, a la altura de la localidad de Río Seco.

Tucumán: dos hermanos ocultaban más de 21 kilos de cocaína en un vehículo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gendarmería detuvo a dos hermanos en la Ruta 157, Tucumán, tras hallar 21 kilos de cocaína en su auto. Ocurrió en un control al vehículo que viajaba desde Salta hacia Santiago.
  • El operativo incluyó el uso de canes y un escáner para hallar 20 paquetes ocultos. Se constató que los sospechosos realizaban viajes frecuentes a Bolivia y tenían antecedentes.
  • La causa quedó bajo órbita federal, reforzando el control en el NOA contra el tráfico de drogas. El caso evidencia la persistencia de rutas de acopio y traslado desde la frontera.
Resumen generado con IA

Integrantes del Escuadrón 71 “Aguilares” detuvieron la marcha de un Renault Clio Work que circulaba desde Salta hacia Santiago del Estero. Tras identificar a los ocupantes —dos hermanos argentinos—, los uniformados iniciaron una inspección del rodado que rápidamente arrojó indicios sospechosos.

Durante el registro, los gendarmes detectaron anomalías visibles en los tornillos del sector del capot y debajo del asiento del conductor, que evidenciaban haber sido removidos recientemente. También observaron adulteraciones en las piezas de las puertas y en los laterales del baúl.

Ante estas irregularidades, se realizó una inspección más exhaustiva con la intervención de un can detector de narcóticos, que reaccionó marcando la posible presencia de droga. La sospecha se confirmó mediante el uso de un escáner móvil, que permitió visualizar cuerpos extraños ocultos en distintas partes del vehículo.

Tucumán: dos hermanos ocultaban más de 21 kilos de cocaína en un vehículo

Con autorización del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, el automóvil fue trasladado a la unidad para una requisa más detallada. Allí, los efectivos extrajeron 20 paquetes rectangulares distribuidos en distintos compartimentos acondicionados, que contenían un total de 21 kilos con 160 gramos de cocaína.

En el marco de la investigación, se constató que ambos detenidos registraban movimientos migratorios recientes entre Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia. Además, uno de ellos poseía antecedentes por infracción a la Ley N° 22.415 del Código Aduanero.

Por disposición del magistrado interviniente, se procedió al secuestro de la droga, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. Los dos hombres quedaron detenidos por infracción a la Ley N° 23.737 de estupefacientes y a disposición de la Justicia Federal.

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