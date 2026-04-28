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Alerta amarilla por viento Zonda: qué provincias se verán afectadas

Ráfagas intensas, aire seco y aumento de la temperatura se sentirá en gran parte del país.

Alerta amarilla en más de medio país por fuertes vientos, tormentas y Zonda Alerta amarilla en más de medio país por fuertes vientos, tormentas y Zonda TN
Hace 2 Hs

Este martes, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla por ráfagas de viento Zonda que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Según el reporte difundido por organismos oficiales, el fenómeno afectará toda la precordillera y no se descarta que algunas ráfagas bajen al llano en distintos puntos de Mendoza. En esa provincia, el área más complicada será la zona baja de Malargüe, ya que durante la tarde y la noche las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h y velocidades sostenidas de entre 30 y 45 km/h.

Otras provincias donde también rige alerta por fuertes vientos son: 

  • Neuquén
  • Río Negro
  • Chubut
  • Santa Cruz

Se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y prestar especial atención a personas con problemas respiratorios.



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