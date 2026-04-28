Alerta amarilla por viento Zonda: qué provincias se verán afectadas

Según el reporte difundido por organismos oficiales, el fenómeno afectará toda la precordillera y no se descarta que algunas ráfagas bajen al llano en distintos puntos de Mendoza. En esa provincia, el área más complicada será la zona baja de Malargüe, ya que durante la tarde y la noche las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h y velocidades sostenidas de entre 30 y 45 km/h.