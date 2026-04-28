Dos tucumanas en Las Panteras: Nicole Pérez y Julieta Medina Sarmiento fueron convocadas

Resumen para apurados
- Daniel Castellani convocó a las tucumanas Nicole Pérez y Julieta Medina Sarmiento a Las Panteras para la temporada 2026, que iniciará con amistosos ante Bulgaria este mes.
- Pérez brilla en la liga peruana tras su paso por Francia, mientras que Medina Sarmiento, del club Bell, debutó en 2025. El equipo jugará inicialmente en Rosario y Santa Fe.
- La citación reafirma el crecimiento del vóley tucumano en el alto rendimiento. Las jugadoras buscarán consolidarse en el esquema nacional de cara a las competencias de 2026.
Tucumán vuelve a tener representación en el seleccionado nacional. Nicole Pérez y Julieta Medina Sarmiento fueron convocadas a Las Panteras, en la nómina definida por Daniel Castellani y Facundo Morando para afrontar la temporada 2026.
El equipo argentino comenzará su calendario con partidos ante Bulgaria en Rosario y Santa Fe a fin de mes, antes de iniciar las competencias internacionales.
Nicole Pérez atraviesa un gran presente en el Club Atlético Atenea, en la Liga Peruana de Vóley (LNSV) 2025/26, donde se destaca como una de las máximas anotadoras del torneo tras su paso por el vóley francés.
Por su parte, Julieta Medina Sarmiento, central que juega en el Club Atlético y Biblioteca Bell de Córdoba, continúa sumando experiencia en el alto nivel. En 2025 debutó con apenas 16 años en Las Panteras y formó parte de la gira por Corea con el seleccionado.
La lista completa de convocadas es la siguiente:
Armadoras
Victoria Mayer
Morena Chiappero
Catalina Rochaix
Melany Detzel
Renata Herrero
Emma Williner
Opuestas
Bianca Cugno
Anahí Tosi
Mora Pampin
Lara Martínez Casas
Puntas
Elina Rodríguez
Daniela Bulaich
Bianca Bertolino
Nicole Pérez
Martina Bednarek
Antonela Fortuna
Bernardita Aguilar
Gisela Otamendi
Lara Espeche
Morena Kaplan
Julieta Ruelli
Milena Margaria
Carmela Ríos
Julia Allub
Centrales
Bianca Farriol
Candelaria Herrera
Micaela Cabrera
Avril García
Martina Da Dalt
Victoria Matich
Julieta Medina Sarmiento
Líberos
Agostina Pelozo
Victoria Caballero
María Eugenia Martínez
DT: Facundo Morando