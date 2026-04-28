Boca pone lo mejor ante Cruzeiro y va por otro paso en la Libertadores

Boca cambia el chip y vuelve a poner toda la carne al asador. Luego de una rotación masiva en el torneo local, el entrenador Claudio Úbeda decidió apostar por su “11" ideal para enfrentar a Cruzeiro, en un partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará esta noche, desde las 21:30, en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.