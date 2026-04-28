Boca pone lo mejor ante Cruzeiro y va por otro paso en la Libertadores

Resumen para apurados
- Boca Juniors visita a Cruzeiro en el Mineirão hoy a las 21:30 por la Copa Libertadores. El DT Claudio Úbeda pondrá a sus titulares para mantener el puntaje ideal en el Grupo.
- Tras rotar jugadores en el torneo local, el Xeneize recupera su base titular, aunque sufre la baja de Ander Herrera por lesión. Úbeda busca consolidar su racha internacional.
- El encuentro es clave para asegurar la clasificación a octavos. Sumar en Brasil permitiría a Boca ratificar su jerarquía y consolidarse como serio candidato al título continental.
Boca cambia el chip y vuelve a poner toda la carne al asador. Luego de una rotación masiva en el torneo local, el entrenador Claudio Úbeda decidió apostar por su “11" ideal para enfrentar a Cruzeiro, en un partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará esta noche, desde las 21:30, en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.
Para este compromiso, Boca presentará una alineación con nombres fuertes en todas sus líneas. El equipo formará con Leandro Brey en el arco -el único que se mantiene respecto al último partido-; una defensa integrada por Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; en el mediocampo estarán Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar y Tomás Aranda; mientras que en la delantera jugarán Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
La decisión de Úbeda es clara: tras el 4-0 frente a Defensa y Justicia en el ámbito local, el DT mete nueve cambios para recuperar a los habituales titulares y darle al equipo su versión más competitiva en el plano internacional.
Sin embargo, no todo es ideal. El mediocampo tendrá una ausencia de peso: Ander Herrera quedó descartado tras sufrir un nuevo desgarro, una baja sensible pensando en el cierre del semestre.
Con un buen arranque en el certamen, Boca llega a Brasil con un objetivo concreto: mantener el puntaje ideal y dar un paso firme hacia la clasificación. En un grupo exigente, sumar fuera de casa puede marcar la diferencia.
En Belo Horizonte, con su equipo titular en cancha, Boca buscará confirmar que está para cosas importantes. Y que, cuando pone lo mejor, puede imponer condiciones en cualquier escenario.