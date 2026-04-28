Secciones
DeportesFútbol

Boca pone lo mejor ante Cruzeiro y va por otro paso en la Libertadores

El “Xeneize” irá con su "11" titular al Mineirão por la Copa Libertadores. Sin Herrera, busca sostener el puntaje ideal en un duelo clave.

Úbeda busca continuar con su racha en Copa Libertadores. Úbeda busca continuar con su racha en Copa Libertadores.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca Juniors visita a Cruzeiro en el Mineirão hoy a las 21:30 por la Copa Libertadores. El DT Claudio Úbeda pondrá a sus titulares para mantener el puntaje ideal en el Grupo.
  • Tras rotar jugadores en el torneo local, el Xeneize recupera su base titular, aunque sufre la baja de Ander Herrera por lesión. Úbeda busca consolidar su racha internacional.
  • El encuentro es clave para asegurar la clasificación a octavos. Sumar en Brasil permitiría a Boca ratificar su jerarquía y consolidarse como serio candidato al título continental.
Resumen generado con IA

Boca cambia el chip y vuelve a poner toda la carne al asador. Luego de una rotación masiva en el torneo local, el entrenador Claudio Úbeda decidió apostar por su “11" ideal para enfrentar a Cruzeiro, en un partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará esta noche, desde las 21:30, en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.

Para este compromiso, Boca presentará una alineación con nombres fuertes en todas sus líneas. El equipo formará con Leandro Brey en el arco -el único que se mantiene respecto al último partido-; una defensa integrada por Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; en el mediocampo estarán Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar y Tomás Aranda; mientras que en la delantera jugarán Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

La decisión de Úbeda es clara: tras el 4-0 frente a Defensa y Justicia en el ámbito local, el DT mete nueve cambios para recuperar a los habituales titulares y darle al equipo su versión más competitiva en el plano internacional.

Sin embargo, no todo es ideal. El mediocampo tendrá una ausencia de peso: Ander Herrera quedó descartado tras sufrir un nuevo desgarro, una baja sensible pensando en el cierre del semestre.

Con un buen arranque en el certamen, Boca llega a Brasil con un objetivo concreto: mantener el puntaje ideal y dar un paso firme hacia la clasificación. En un grupo exigente, sumar fuera de casa puede marcar la diferencia.

En Belo Horizonte, con su equipo titular en cancha, Boca buscará confirmar que está para cosas importantes. Y que, cuando pone lo mejor, puede imponer condiciones en cualquier escenario.

Temas Club Atlético Boca JuniorsCruzeiro Esporte ClubeCopa Libertadores de América
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad
1

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

“No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta
2

“No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses
3

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto
4

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes
5

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

Ranking notas premium
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden
2

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso
3

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?
4

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?

La Legislatura debatirá Ficha Limpia este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?
5

La Legislatura debatirá "Ficha Limpia" este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?

Más Noticias
“No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta

“No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta

Confirmado: cuándo y a qué hora juegan Atlético Tucumán y River en Nuñez

Confirmado: cuándo y a qué hora juegan Atlético Tucumán y River en Nuñez

Atlético Tucumán y el futuro de su camiseta: entre la renovación con Kappa y nuevas propuestas

Atlético Tucumán y el futuro de su camiseta: entre la renovación con Kappa y nuevas propuestas

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

Cómo ver PSG vs Bayern Múnich: hora y TV de la semifinal de la Champions League

Cómo ver PSG vs Bayern Múnich: hora y TV de la semifinal de la Champions League

Franco Colapinto en el GP de Miami: días, horarios y cómo seguir a la Fórmula 1

Franco Colapinto en el GP de Miami: días, horarios y cómo seguir a la Fórmula 1

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

Comentarios