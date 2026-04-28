"Ninguna reforma va a generar trabajo si la economía no crece", advirtió Vargas Aignasse

Resumen para apurados
- El legislador Gerónimo Vargas Aignasse advirtió en Tucumán que las reformas laborales no crearán empleo sin crecimiento económico, tras analizar un informe de la Fundación Mediterránea.
- Tucumán, Neuquén y Río Negro son las únicas provincias con empleo formal en alza. A diferencia de las demás, la economía tucumana creció sin depender de recursos naturales extractivos.
- El dirigente plantea que el desarrollo productivo debe ser el eje central. El desafío futuro es convertir este crecimiento focalizado en una política de Estado sostenible y estructural.
En un escenario económico marcado por el ajuste y la caída del empleo privado formal en la mayoría de las provincias, Tucumán logró posicionarse como una de las pocas jurisdicciones que generan trabajo registrado. Así lo señala un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea, que identifica a Tucumán, Neuquén y Río Negro como los únicos distritos con crecimiento en este indicador.
Sin embargo, el dato que sobresale, según planteó el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, es la diferencia estructural que distingue a nuestra provincia. Mientras Neuquén y Río Negro impulsan su expansión a partir de actividades extractivas y exportadoras, como Vaca Muerta o la minería, Tucumán lo hace sin contar con ese tipo de rentas extraordinarias.
El dirigente subrayó que este desempeño “no es un dato menor ni casual”, especialmente en un contexto restrictivo, atravesado por la retracción de la obra pública y la caída de sectores intensivos en mano de obra, como la construcción. En ese marco, consideró que la generación de empleo registrado sin el respaldo de recursos naturales de alta rentabilidad refleja una economía que, aun con limitaciones, logra sostener su entramado productivo.
Para Vargas Aignasse, este escenario también contribuye a ordenar el debate público. Señaló que, frente a visiones simplistas que atribuyen la evolución del empleo únicamente a factores macroeconómicos o a reformas normativas, la evidencia muestra realidades provinciales heterogéneas. En ese sentido, remarcó que la gestión, la diversificación productiva y el acompañamiento a los sectores locales resultan determinantes.
No obstante, el legislador advirtió que el dato no debe sobredimensionarse. El propio informe, indicó, deja en claro que no se trata de una expansión generalizada, sino de dinámicas focalizadas. “Ahí está el verdadero desafío: transformar estos resultados en un proceso sostenido y más extendido de generación de empleo”, planteó.
En esa línea, también cuestionó la idea de que una reforma laboral, por sí sola, pueda resolver el problema del empleo. “Ninguna reforma va a generar trabajo si la economía no crece. Sin actividad, sin inversión y sin consumo, no hay normativa que cree empleo”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que la experiencia tucumana demuestra que es posible crecer incluso en condiciones adversas y sin renta extractiva, aunque remarcó que el desafío pasa ahora por consolidar ese camino y convertirlo en una política estructural. “El empleo registrado no puede ser una excepción. Tiene que ser la regla de un modelo de desarrollo que ponga a la producción y al trabajo en el centro”, concluyó.