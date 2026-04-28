"Ninguna reforma va a generar trabajo si la economía no crece", advirtió Vargas Aignasse

El dirigente subrayó que este desempeño “no es un dato menor ni casual”, especialmente en un contexto restrictivo, atravesado por la retracción de la obra pública y la caída de sectores intensivos en mano de obra, como la construcción. En ese marco, consideró que la generación de empleo registrado sin el respaldo de recursos naturales de alta rentabilidad refleja una economía que, aun con limitaciones, logra sostener su entramado productivo.