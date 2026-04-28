Realizarán simulacros de tiroteos en escuelas de Mendoza

Luego de un par de semanas por demás convulsionadas en Mendoza -y en todo el país- a raíz de una seguidilla de amenazas de tiroteos y matanzas en escuelas (hechas por los mismos estudiantes), se conoció la existencia de un protocolo de actuación ante la presencia de un tirador activo en los colegios. En este protocolo -elaborado en conjunto entre el Ministerio de Seguridad, la DGE y el Ministerio de Salud- se viene trabajando hace ya dos años y contempla la realización de simulacros en las escuelas.