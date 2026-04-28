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Realizarán simulacros de tiroteos en escuelas de Mendoza

Cómo serán y qué dice el nuevo protocolo.

Realizarán simulacros de tiroteos en escuelas de Mendoza
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mendoza implementará simulacros de tiroteos en escuelas tras una serie de amenazas. El Ministerio de Seguridad y la DGE capacitan a directivos para actuar ante tiradores activos.
  • El protocolo instruye sobre huir, ocultarse o defenderse. La medida surge tras amenazas de alumnos y busca coordinar a docentes con la policía para reducir tiempos de respuesta.
  • Las autoridades adaptarán los simulacros a cada edificio escolar junto a Defensa Civil. Buscan que la práctica sistemática reemplace la improvisación ante situaciones de crisis.
Resumen generado con IA

Luego de un par de semanas por demás convulsionadas en Mendoza -y en todo el país- a raíz de una seguidilla de amenazas de tiroteos y matanzas en escuelas (hechas por los mismos estudiantes), se conoció la existencia de un protocolo de actuación ante la presencia de un tirador activo en los colegios. En este protocolo -elaborado en conjunto entre el Ministerio de Seguridad, la DGE y el Ministerio de Salud- se viene trabajando hace ya dos años y contempla la realización de simulacros en las escuelas.

Y aunque todavía no hay fechas confirmadas para las puestas en práctica de estos simulacros en las escuelas, las distintas inspecciones de las secundarias orientadas de Mendoza ya están capacitando a sus equipos y planificando cómo realizar estos ensayos en cada uno de los edificios (los comisarios regionales son parte de esta planificación).

"Lo que no se practica, no se aprenda. Y en una situación de conflicto armado, hay apenas 20 segundos para reaccionar", explicó la directora de Educación Secundaria de Mendoza, Cecilia Páez a Los Andes, quien agregó que el protocolo también establece pasos a seguir -con sus respectivos simulacros- para situaciones latentes o en curso de atentados con explosivos, crisis de suicidio en curso y conflicto social externo en los establecimientos educativos.

Cómo actuar ante un caso de tiroteo en una escuela: qué dice el protocolo y se hará en los simulacros

A su turno, el comisario Javier Ortiz -jefe de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE)- brindó detalles de las principales acciones a ejecutar ante un episodio de tiroteo en las escuelas (identificada técnicamente como "presencia de un tirador activo"). Todas ellas son de acción inmediata y para salir del peligro inminente, aunque siempre se debe dar aviso al 911 ni bien se pueda para que las fuerzas de seguridad intervengan.

"El plan de respuesta es genérico y adaptable, no solo a escuelas, sino a edificios públicos. Y, aunque en cada espacio y contexto tiene sus particularidades, tiene algunos pasos estándar a seguir. La primera recomendación tiene que ver con que la persona intente huir hacia el lado contrario al que se encuentra la acción. Incluso, hay que priorizar esto antes que el llamado al 911. Este tiene que hacerse una vez que la persona esté segura (y ya afuera), destacó Ortiz.

Según el especialista, la segunda opción -en caso de que la huida de la zona roja no sea viable- es la de ocultarse en el edificio; encontrando un sitio seguro y bloqueando la puerta para que el agresor no pueda ingresar.

"Aquí hay que silenciar el celular, incluso quitándole el modo vibrador. Porque la idea principal es siempre protegerse de la persona que se ha convertido en un tirador armado", resumió Ortiz.

En caso de que emprender la huida o encontrar un escondite a salvo no sea posible, la tercera estrategia recomendada pasa a ser la de defenderse.

"Pero no se trata de una defensa cuerpo a cuerpo y en la que se pretenda reducir al oponente, sino sin ponerse en un riesgo evidente. Esta es la tercera opción, si no se puede huir o esconder", agregó Ortiz.

Una guía para distintos escenarios

El protocolo elaborado por el Ministerio de Seguridad está incluido en dos guías y no es únicamente aplicable a las escuelas, sino también a otros edificios públicos. Y, según destacó el jefe de las FOE, su objetivo es disminuir los tiempos de respuesta para que, cuando lleguen los primeros uniformados al sitio, el contexto esté medianamente ordenado.

"Toda planificación de ejercicio debe contar con prácticas previas, para que en la situación real se ejecute lo practicado y no se improvise", resumió Ortiz.

En ese sentido, contó que en 2024 comenzaron a trabajar en el sistema de intervención con autoridades escolares de Educación Secundaria Privada, mientras que recientemente pusieron manos a la obra con las secundarias orientadas. Para la implementación de la guía de actuación en las escuelas, se sumó al trabajo la DGE y el Ministerio de Salud, y comenzaron las capacitaciones.

"En la guía también está planteado cómo atender una situación de crisis de suicidio en curso, de conflicto social externo y de atentado con un artefacto explosivo, ya sea una amenaza, un hallazgo o una detonación concretada", reafirmó Ortiz.

Las escuelas se preparan para los simulacros de tiroteos

Si bien el trabajo de las FOE con los referentes y autoridades escolares comenzó en 2024 -y, desde entonces, se viene trabajando con secundarias privadas-, en los últimos meses llegó a las orientadas.

"Estamos bajando una capacitación con FOE, y ya vamos por la quinta de ellas a supervisores, directores de escuelas y equipos de consejo. Hay 190 escuelas orientadas y arrancamos en las secundarias orientadas en noviembre del año pasado, luego del caso de la alumna que fue armada a una escuela de La Paz", resumió Páez.

El documento se encuentra confeccionado desde enero y los especialistas de las fuerzas de seguridad lo bajan a cada uno de los equipos con presentaciones de PowerPoint y duros videos de situaciones concretas (la mayoría de ellas, en Estados Unidos).

Al llegar a los supervisores y equipos de cada jurisdicción, el protocolo -y, en consecuencia, los simulacros- comienzan a adaptarse a cada una de las escuelas de manera particular, teniendo en cuenta sus características propias. Esta mañana, por ejemplo, la capacitación incluyó a la inspección 7 (Las Heras). Y aquí ya participan los comisarios de las secciones donde se encuentran las escuelas, así como también Defensa Civil.

La próxima etapa, una vez que se termine de trabajar con las inspecciones, es justamente armar los protocolos de cada escuela. Sin embargo, todavía no hay fecha confirmada ni tentativa para que se realice el primero de los simulacros en una escuela de Mendoza.

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