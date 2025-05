Taylor Swift recupera sus derechos de autora: “toda la música que hice… ahora me pertenece”

“Toda la música que hice… ahora me pertenece”, escribió Taylor Swift este viernes al anunciar una noticia histórica: la recuperación de la propiedad completa de su discografía. Mediante un extenso y emotivo mensaje publicado en sus redes, la artista de "Shake it off" confirmó que compró los derechos de sus grabaciones originales, cerrando así una de las batallas más significativas de su carrera.