Retienen 20 vehículos por arrojar basura en la vía pública de San Miguel de Tucumán

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán retuvo 20 vehículos por arrojar basura en la vía pública, detectados mediante cámaras de seguridad y una investigación administrativa.
- El material del Centro de Monitoreo permitió a la Fiscalía Ambiental actuar de oficio. Los infractores deberán pagar multas para retirar sus unidades del Corralón Municipal.
- Esta nueva etapa de sanciones busca eliminar basurales y proteger el derecho a un entorno sano, reforzando el uso de puntos verdes y la vigilancia permanente en la ciudad.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán retuvo una veintena de vehículos que fueron derivados al Corralón Municipal, luego de que sus conductores fueran detectados arrojando residuos en lugares no habilitados. Las actuaciones fueron el resultado de una investigación administrativa coordinada por las secretarías de Ordenamiento y Convivencia y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en un trabajo articulado que incluyó al Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COMM) y a la Fiscalía Ambiental.
La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca, explicó que de ahora en adelante se secuestrarán vehículos y se multará a sus dueños en caso de arrojar residuos en lugares no habilitados. "Avanzamos con el labrado de actas de infracción a los vehículos que se detectan arrojando basura. Estas actas se envían a la Fiscalía Ambiental Municipal, que está a cargo de Javier González", indicó la funcionaria, quien señaló que inicialmente el municipio priorizó la concientización ciudadana, pero que ahora se avanzará con sanciones más firmes.
Las infracciones fueron captadas por las cámaras de vigilancia que funcionan en distintos puntos de la ciudad y procesadas por el COMM, que luego entregó el material a la Fiscalía Ambiental para que inicie las actuaciones correspondientes. "Durante el último fin de semana se realizó un procedimiento ordenado por el Tribunal de Faltas, tras un proceso iniciado el 17 de abril pasado, cuando la fiscalía inició una investigación de oficio para identificar a infractores que habían sido observados por las cámaras del centro de monitoreo arrojando basura en la vía pública", detalló González.
Los vehículos retenidos permanecerán bajo custodia municipal hasta que se resuelvan las sanciones. "Una vez que abonen las multas que les sean fijadas recién van a recibir su liberación", especificó el funcionario. Migliavacca advirtió que arrojar residuos en la vía pública afecta directamente la calidad de vida de los vecinos. "El artículo 41 de la Constitución establece que todos los ciudadanos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano. Los basurales a cielo abierto no son compatibles con ese derecho", señaló.
Por último, anticipó que los controles continuarán en esta nueva etapa. "Vamos a continuar con el secuestro de vehículos, motos o motocarros. Tenemos puntos verdes que funcionan las 24 horas donde los vecinos pueden llevar distintos tipos de residuos. Los lugares existen, por eso pedimos que no se arroje basura en cualquier sitio", concluyó.