Retienen 20 vehículos por arrojar basura en la vía pública de San Miguel de Tucumán

Las infracciones fueron captadas por las cámaras de vigilancia que funcionan en distintos puntos de la ciudad y procesadas por el COMM, que luego entregó el material a la Fiscalía Ambiental para que inicie las actuaciones correspondientes. "Durante el último fin de semana se realizó un procedimiento ordenado por el Tribunal de Faltas, tras un proceso iniciado el 17 de abril pasado, cuando la fiscalía inició una investigación de oficio para identificar a infractores que habían sido observados por las cámaras del centro de monitoreo arrojando basura en la vía pública", detalló González.